TV napovednik od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo dokumentarno serijo Obredi življenja, serijo Ničničnič, ki je nastala po istoimenski knjigi italijanskega avtorja Roberta Saviana in se loteva temačnih poslov trgovanja s kokainom, film Apokalipsa danes, daljšo različico kontroverzne mojstrovine režiserja Francisa Forda Coppole o blaznosti vietnamske vojne, francoski dokumetarni film Homoterapija - prisilna spreobrnitev, ki raziskuje gibanja, ki izhajajo iz ZDA in se na podlagi svoje razlage krščanstva in psihoterapije zavzemajo za t. i. terapije spreobrnitve.

Raj (r. Andrej Končalovski)

Četrtek, 26. marec

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.40 na ogled dokumentarna serija Obredi življenja. V vsaki kulturi je obredje tisto, ki določa, kaj pomeni biti človeški, ki sooblikuje osebnosti in omogoča lažjo pot skozi življenje. V prvem delu Krog življenja spremljamo vse poglavitne postaje človekovega življenja – rojstvo, poroko, smrt in pogreb. Ustvarjalci so obiskali porečje Amazonke, Indonezijo, Kitajsko, Niger in Japonsko.

Na HTV 2 bodo ob 21.00 predvajali hrvaški film Ti mene nosiš o treh hčerkah, ki se borijo za nove priložnosti. Dora je zanemarjeno dekle, ki sanja o tem, da bi postala nogometna menedžerka; začne se zbliževati z očetom, ki je kriminalec. Ives je režiserka telenovel, ki skrbi za očeta, ki ima Alzheimerjevo bolezen. Nataša je uspešna producentka, ki izve, da je noseča in se želi soočiti z odtujenim očetom. Režija: Ivona Juka

-65VeC1qysA

Na HTV 1 bo ob 23.25 na ogled dokumentarni film Ciudad Juarez: Kartelne vojne. Na ulicah mehiškega mesta ob meji z ZDA potekajo vojne med karteli, ki se bojujejo za prevlado v trgovanju s kokainom, namenjenem na ameriški trg. Novinar Alejandro Delval se vtihotapi v kartel La Línea ter več mesecev spremlja pot kokaina od Juareza, prek meje v teksaškem El Pasu, do večjih mest, kot so New York, Las Vegas in Los Angeles. Ciudad Juarez velja za najbolj smrtonosno mesto na svetu. V Juarezu, ki šteje okrog 1,3 milijona prebivalcev, so zaradi vojn med mamilarskimi karteli nameščeni številni vojaki in policisti. Mesto je po uveljavitvi severnoameriškega sporazuma o prosti trgovini Nafta leta 1994 doživelo industrijski razcvet. Številna ameriška podjetja so tam zaradi cenene delovne sile odprla industrijske obrate, med drugim Alcoa, General Electric, Du Pont, Ford, Thomson RCA, Honeywell, Amway. Režija: Alexandre Duval

Petek, 27. marec

Na HBO bodo ob 20.00 predvajali prvi del serija Ničničnič, ki je nastala po istoimenski knjigi italijanskega avtorja Roberta Saviana in se loteva temačnih poslov trgovanja s kokainom, od držav proizvajalk do krajev za distribucijo in prodajo. To je vpogled v zapleten sistem, ki je natančno razdelan in ga zaznamujeta nasilje in surovosti, pa tudi tehnično znanje, spretnost in domišljija. Od pragozdov do nebotičnikov velemest, od Mehike do Pariza - pošiljke potujejo skozi ekvatorialno Afriko in Magreb, do Kalabrije; v svetu, kjer se za nadzor trgovine s kokainom potegujejo različne častihlepne skupine zločincev, od mehiških kartelov in kalabrijske mafije, do pokvarjenih poslovnežev. Režija: Janus Metz Pedersen

3HoRfUKcvdY

Na TV Slovenija 2 bo ob 22.45 na ogled dookumentarni film LP film Laibach, o prvem uradno izdanem albumu skupine Laibach v Jugoslaviji iz leta 1985. Četudi je bilo ime skupine takrat politično prepovedano v Ljubljani, je plošča vseeno izšla – brez imena in naslova. Režija: Igor Zupe

oMlMCynxn90

Na TV Slovenija 1 bdo ob 23.05 predvajali film Apokalipsa danes, daljšo različico kontroverzne mojstrovine režiserja Francisa Forda Coppole o blaznosti vietnamske vojne. Častnik Benjamin Willard, ki se spopada z živčnimi težavami, odpotuje v Vietnam, kjer dobi posebno nalogo. Oditi mora v Kambodžo in umoriti visokega častnika Walterja Kurtza. Slednji je prebegnil, prenehal upoštevati ukaze ameriškega vojaškega poveljstva in si sredi džungle ustvaril kraljestvo, v katerem vladajo njegova pravila.

9l-ViOOFH-s

Sobota, 28. marec

Na HBO bo ob 20.00 na ogled film Ritem norosti, v katerem spremljamo obetavnega bobnarja, ki se vpiše na prestižen konservatorij, tam pa ga pod svoje okrilje vzame nadarjen profesor, znan po svojih spornih učnih metodah. Režija: Damien Chazelle

7AhPqm1ytI8

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.25 na ogled rusko-nemški film Raj. Pretresljiva pripoved o 2. svetovni vojni, v kateri se prepletajo usode treh posameznikov, je leta 2016 v Benetkah prejela srebrnega leva za najboljšo režijo. Olga je ruska aristokratka, ki je pobegnila iz domovine in se zatekla v Francijo. Ker Francijo kmalu okupirajo nacisti, se Olga poveže z odporniškim gibanjem in pristane v zaporu, ker je skrivala judovske otroke. Režija: Andrej Končalovski

_ZuU5hBw9nI

Na Planet TV bodo ob 23.05 predvajali film Prevzetnost in pristranost, ki je nastal po romana Jane Austen o petih sestrah, ki živijo v Angliji v jurijanskem obdobju, ko je bil cilj vsake ženske, pa če je tako hotela ali ne, najti si premožnega moža. Režija: Joe Wright

1dYv5u6v55Y

Nedelja, 29. marec

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.05 na ogled dokumentarni film Woodstock - trije dnevi, ki so zaznamovali generacijo, Avgusta 1969 se je pol milijona ljudi zbralo pri majhni mlekarski kmetiji na severu države New York. Prišli so poslušat izjemen koncert, a večina je doživela več kot le to: trenutek, ki je njih in ZDA spremenil za vedno ter zapečatil kulturno revolucijo. Film v pripovedih udeležencev predstavi zgodbo o političnem in družbenem preobratu, ki je pripeljal do treh zgodovinskih dni, ter o neverjetnih dogodkih, ki so ideale protikulture postavili na preizkušnjo.

txZavStpQSE

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.25 na ogled francoski dokumetarni film Homoterapija - prisilna spreobrnitev, ki raziskuje gibanja, ki izhajajo iz ZDA in se na podlagi svoje razlage krščanstva in psihoterapije zavzemajo za t. i. terapije spreobrnitve. Sorodna gibanja se pojavljajo tudi v Kanadi, Franciji, Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji, na Poljskem. Film prikaže tudi uničujoče posledice takšnega ravnanja pri ljudeh.