Film The Lovebirds najprej na Netflixu in šele kasneje v kinu

Zaradi zaprtih kinodvoran, bodo film The Lovebirds ponudili najprej na spletni platformi Netflix

The Lovebirds

Ker se po vsem svetu zaradi pandemije koronavirusa zapirajo kinodvorane, so se v Los Angelesu odločili, da bodo film The Lovebirds režiserja Michaela Showalterja ponudili najprej na Netflixu. To je sicer neobičajna praksa za hollywoodske filme, ki so praviloma najprej na ogled v kinodvoranah, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Romantična komedija, v kateri v glavnih vlogah igrata temnopolta Issa Rae in igralec pakistanskih korenin Kumail Nanjiani, se vrti okrog para, ki se je po naključju znašel sredi skrivnostnega umora, je vsebino filma povzela AFP.

YzPq8uVgLe8

Za podobne korake so se odločili pri studiu Universal, ki je že naznanil, da bo filme, med njimi fantazijski film Walta Dohrna Trolls World Tour, istočasno ponudil v kinih kot na platformah s pretočnimi vsebinami.

08AExF6dETA

Kljub tem izjemam pa so premiere večine hollywoodskih filmov še vedno predvidene za kinodvorane, le da bodo preložene na poznejše datume. Med njimi so filmi, kot so Mulan režiserke Niki Caro, Black Widow v režiji Cate Shortland in zadnji del franšize Hitri in drzni.

RxAtuMu_ph4