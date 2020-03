Direktorske rošade 2.0

Na mestu direktorice Tehniškega muzeja Slovenije ponovno Barbara Juršič

Zakaj so Natalijo Polenec na mestu direktorice Tehniškega muzeja Slovenije, ki ga je več let vodila uspešno, želeli politični oblastniki na vsak način zamenjati?

© Uroš Abram

Prejšnja vršilka dolžnosti direktorice Tehniškega muzeja Slovenije, Natalija Polenec, je morala s 17. marcem ponovno zapustiti svoje delovno mesto. Nanj se je kljub še aktualnem upravnem sporu vrnila že s strani prejšnjega ministra Zorana Pozniča nastavljena Barbara Juršič. Odločbo upravnega sodišča o zadržanju sklepa imenovanja je vrhovno sodišče namreč razveljavilo.

Zgodba o začetkih imenovanja nove direktorice Tehniškega muzeja se vleče še v prejšnje koledarsko leto. Ministrstvo za kulturo je postopek ponovnega izbora, ki bi se moral začeti konec poletja, po besedah Natalije Polenec, začel prepozno. Pri pohitritvi ni pomagalo niti obvestilo odgovorne sekretarke na ministrstvu, ki je spomnila na potrebo po sprožitvi postopka. Namesto jeseni je zato muzej šele decembra obravnaval prispele vloge, ki jih je ministrstvo ocenilo za primerne. Svet zavoda in strokovni svet Tehniškega muzeja sta pozitivno mnenje glede imenovanja na mesto direktorice podala le Polanec, nobeden od drugih kandidatov naj ne bi ustrezal razpisnim pogojem.

Minister se je tedaj odločil drugače in na mesto direktorice imenoval prevajalko Barbaro Juršič, ki naj ne bi imela ustreznih izkušenj na področju muzejske dejavnosti. Ob tem in nekaterih drugih imenovanjih, ki so potekala v istem času, se je Pozniču tudi na zasedanju Odbora za kulturo večkrat očitalo strankarsko kadrovanje v javnih institucijah, namesto kadrovanja glede na usposobljenost kandidatov. Posledično je Polenec na sodišču sprožila dva postopka, upravni spor in predlog za zadržanje imenovanja Barbare Juršič do odločitve v tem sporu, s katerim je dosegla začasno zadržanje in 11. februarja ponovno zasedla mesto vršilke dolžnosti direktorice. Medtem sta se Juršič in njen odvetnik Dino Bauk pritožila na sklep na vrhovno sodišče, ki je sklep upravnega sodišča razveljavilo. Zato od 17. marca na mestu direktorice muzeja ponovno sedi Juršič, predlog pa se je vrnil v ponovno odločanje na upravno sodišče.

Juršič je zdaj že drugič v kratkem času prevzela vodenje muzeja, tokrat že pod novim ministrom za kulturo, Vaskom Simonitijem. Ponovna odločitev pa je zdaj spet v rokah upravnega sodišča. Vzporedno s tem pa teče tudi sodni spor, ki se bo morda zaradi zdravstvene situacije zavlekel tudi na več let.