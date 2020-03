Modne smernice za pomlad 2020

Modni virus

Žiga Turk na tiskovni konferenci vlade RS

© RTV

V Franciji obstaja šala, da ima predsednik Emmanuel Macron dva outfita: enega, ko je liberalni predsednik, ki niža davke korporacijam in viša trošarine za gorivo navadnim ljudem, drugega pa, ko je kultiviran francoski levičar, intelektualec. Prvi outfit je prevladujoč: obleka, največkrat temno modra, z ujemajočo se enobarvno kravato in belo srajco. Drugi je redkejši, v njem pa srajco in kravato nadomesti s črnim ali temnomodrim pulijem. Ko ga vidite v puliju, veste, da bo nastopil na tiskovni konferenci o podnebnih spremembah, pravijo.