Spletne vsebine za otroke

Kulturne ustanove so pripravile bogat program za otroke, po spletu pa je zaokrožila tudi otroška pravljica z naslovom Zgodba o hudobnem zmaju Koronarju

Vihar v glavi

Kulturne ustanove v teh težkih časih niso pozabile na najmlajše. Ljubljansko in mariborsko lutkovno gledališče na spletnih platformah ponujata lutkovne in otroške dramske predstave, otroške vsebine ponuja Mestna knjižnica Ljubljana, k spletnemu sodelovanju vabi tudi nekaj muzejev. Po spletu je zaokrožila tudi otroška pravljica z naslovom Zgodba o hudobnem zmaju Koronarju.

Lutkovno gledališče Ljubljana na svojih spletnih straneh ponuja nekaj svojih najuspešnejših predstav. Na voljo so posnetki več iger, tako za najmlajše kot malo starejše gledalce: Vihar v glavi v režiji Primoža Ekarta, lutkovno predstavo Romeo & Julija v režiji Jake Ivanca, igro Saše Eržen Ti loviš! v režiji Silvana Omerzuja, Štiri črne mravljice v režiji Martine Maurič Lazar, igri Matije Solceta Močeradek gre čez cesto in Štirje muzikanti ter Sapramiška, ki sta jo po predlogi Svetlane Makarovič režirala Nace Simončič in Brane Vižintin. Na ogled sta še Omerzujev Ostržek in Ježkova Zvezdica zaspanka.

Tudi v Hiši otrok in umetnosti bodo na svoji spletni strani objavljali posnetke svojih predstav. Trenutno sta na ogled predstavi lutkovnega gledališča FRU-FRU Diči, diča! in O belem mucku, ki je bil čisto črn. V pripravi pa je tudi mini serija lutkovnih delavnic za otroke, kjer bodo lahko otroci doma skupaj z ustvarjalci Hiše otrok in umetnosti izdelovali lutke iz vsakdanjih predmetov.

Pestre vsebine so za otroke pripravili tudi v Mestni knjižnici Ljubljana. V Pionirski skupaj s Slovensko sekcijo IBBY otroke in mladostnike vabijo k spletni bralnospodbujevalni akciji.

Spletne pobude objavljajo tudi nekateri muzeji. V Tobačni 001 so odprli spletno galerijo, namenjeno najmlajšim, ki so jo poimenovali Mali umetniki v karanteni. V Muzeju novejše zgodovine so razpisali nagradni stripovski natečaj Življenje v času koronavirusa. Mlade vabijo, da v t.i. šestsličnem stripu ilustrirajo preživljanje svojega časa.

Mlade vabijo k različnim nalogam in izzivom v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, v Muzeju Velenje pa so odprli virtualno razstavo otroških del o Velenjskem gradu, za katero zbirajo otroške izdelke. Obenem mlade muzealce vabijo na spletno potovanje s časovnim strojem v preteklost Velenja.

Na spletni strani Kinodvora so na voljo brezplačne knjižice za otroke iz zbirke Kinobalon, knjižica Animirani filmi, ki otrokom na igriv način prikaže, kako nastane animirani film, z izdelavo preprostih optičnih igrač pa lahko s čarovnijo risank oživijo tudi svoje risbe.

V teh dneh je nastala tudi otroška pravljica z naslovom Zgodba o hudobnem zmaju Koronarju, ki sta si jo zamislili sestri Alice Čop in Klara Veselska. Alice Čop je režiserka, pedagoginja in vodja Lutkovnega gledališča Velenje, Klara Veselska pa je otroška klinična psihologinja in psihoterapevtka.