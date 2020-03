Po sedmih letih novi album Pearl Jam

Ameriška skupina, ki poleg Nirvane, Alice in Chains ter Soundgarden velja za eno najpomembnejših grunge skupin, je po sedmih letih svoje oboževalce razveselila z novim albumom

Ameriška skupina Pearl Jam, ki poleg Nirvane, Alice in Chains ter Soundgarden velja za eno najpomembnejših grunge skupin, je po sedmih letih svoje oboževalce razveselila z novim albumom Gigaton. Skupina je pesmi z albuma posamično objavljala že pred njegovo uradno izdajo, a jih zaradi pandemije koronavirusa še nekaj časa ne bo mogla izvajati v živo.

Skupina je že pred izidom albuma objavila tri od 12 skladb: Dance of the Clairvoyants, Superblood Wolfmoon in Quick Escape. Predstavljena pa je bila tudi že skladba River Cross z Joshem Evansom na klaviaturah, ki je s skupino v preteklosti že sodeloval.

Zaradi pandemije koronavirusa je odpadla severnoameriška turneja, ki naj bi se začela 18. marca. Obenem naj bi album predstavljali kot zvočno izkušnjo po kinih, a jim je koronavirus prekrižal tudi te načrte, piše Ultimate Classic Rock.

Pearl Jam je ameriška rock skupina, ki so jo leta 1990 v Seattlu ustanovili Eddie Vedder (glavni vokali, kitara), Jeff Ament (bass kitara), Stone Gossard (kitara), in Mike McCready (glavna kitara). Nastali so po razpadu skupine Mother Love Bone, kjer sta sodelovala Ament in Gossard. Kot predstavniki grunge gibanja v zgodnjih 90-ih, so bili že od začetka deležni kritike - najbolj opazno s strani Nirvaninega pevca Kurta Cobaina - da so le dobičkarska skupina, ki izkorišča eksplozijo alternativnega rocka.

Njihov prvenec Ten, ki je izšel leta 1991, se s pesmimi, kot so Alive, Even Flow in Jeremy, uvršča med najpomembnejše rock albume. Politično angažirana skupina je zadnji album, Lightning Bolt, izdala leta 2013.

