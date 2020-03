Na spletu novi slovenski filmi

Od 30. marca do 5. aprila na voljo nov paket slovenskih filmov

Nahrani me z besedami

Tokrat v paketu filmov akcije Vsi (filmi) doma prihajajo novi 3 celovečerni igrani filmi: Čefurji raus v režiji Gorana Vojnovića, Nahrani me z besedami režiserja Martina Turka in Babice revolcije v režiji Petre Seliškar, v mladinskem programu pa bo na ogled film Nika režiserja Slobodana Maksimovića.

Čefurji raus (2013) scenarista in režiserja Gorana Vojnovića je posnet po njegovi literarni uspešnici in predstavi monotono življenje mladih fužinskih domačinov Marka, Adija, Acota in Dejana, ki med uganjanjem norčij najraje brezdelno posedajo pred domačin blokom. Markov oče ima s sinom velike košarkarske načrte, toda konfliktni Marko se spre s trenerjem in preneha z igranjem. S prijatelji se zapleta vedno globlje v težave, poleg nadležnih policistov in nerazumevajočih staršev pa se mora soočiti tudi s težavnimi miselnimi in kulturnimi razlikami, ki jim je vsakodnevno izpostavljen.

039iJKGQz14

Nahrani me z besedami (2012) je po besedah režisrja Martina Turka zgodba o družini in o odnosih v njej, predvsem o odnosih med starši in otroki. To je zgodba o ljudeh, ki so izgubili stik s pomembnimi stvarmi v življenju, kot je družina. Je film o ljudeh, ki se bojijo spet vzpostaviti ta stik, hkrati pa ga obupno potrebujejo,

IiSprbidpA4

Dokumentarni film bo zastopal celovečerni film Babice revolucije (2006) Petre Seliškar, zgodbo o treh močnih ženskah, ki so krojile revolucijo v času, ko so v Veliki Britaniji ženske šele dobile volilno pravico. To je tudi zgodba o družinah, ki so razdeljene med Evropo in Južno Ameriko ter različne politične sisteme.

V mladinskem programu bo ta teden na sporedu celovečerni igrani film Nika (2016) režiserja Slobodana Maksimovića, ki pripoveduje zgodbo o neustavljivi najstnici, ki je po očetu podedovala strast po hitrosti – tekmovanju v go-kartingu, čeprav ga je ravno ta pokopala. Nikina mati se s hčerinim izborom konjička ne strinja, a hkrati ve, da je hči dovolj stara, da začne v življenju sprejemati svoje odločitve in odgovornost zanje. Na 19. filmskem festivalu v Motovunu je film prepričal hrvaško občinstvo in prejel nagrado za najboljši mladinski film.

RM6o0_FEhwE

Med kratkimi filmi si lahko ogledate igrani film Balkanska ruleta (1997) scenarista in režiserja Zdravka Barišića, ki se je leta 1998 uvrstil v tekmovalni program na 51. mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu. Film prestavlja hazard ruske rulete na balkanska tla, kjer elementi viteštva in poguma popustijo mentaliteti prostora. Sledijo Sekvenca smrti (2013) režiserja Tomaža Gorkiča in kriminalna kratka igrana TV igra Miss 3000 (2014) režiserke Katarine Rešek.

-U8L5bY-E64

V otroški program so dodali kratki animirani film G. Oblak (2019), ki je študijski projekt. Še zmeraj pa lahko spremljate stare in nove prigode animiranega junaka Koyaa avtorja Kolje Saksida.

Aktualni spored in dostop do filmov je na voljo na tej povezavi