TV napovednik od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo prvi del dokumentarnega portreta Pogovori s Putinom, ki jih je dve leti snemal ameriški režiser Oliver Stone, kultno britansko komedijo Monty Python: Smisel življenja, film V senci drevesa, črnohumorno miniaturo o rojevanju spirale nasilja, film Ljubezen in prijateljstvo, nekonvencionalno kostumsko romanco po romanu Jane Austen, dokumentarec Vivienne Westwood - pankovska aktivistka, ki celostno prikaže življenjsko in ustvarjalno pot družbeno vplivne, znamenite britanske modne oblikovalke in aktivistke.

Ob morju

Četrtek, 2. april

Na TV Slovenija 1 bodo ob 20.40 predvajali drugi del britanske dokumentarne serije Nenavadni obredi: Iniciacije, v katerem so raziskali obredja iniciacije in obiskali Indijo, Senegal, Papuo Novo Gvinejo, Tajvan in Gazo.

Na HTV 2 bo ob 21.00 na ogled hrvaški film Ne glej v moj krožnik. Marijanin oče doživi možgansko kap, zaradi česar mora Marijana prevzeti vlogo glave družine. Njena neodgovorna mama in brat ji situacijo zelo otežujeta, Marijana pa opravlja dve službi, da bi jih lahko preživela... Režija: Hana Jusić

Bj564DUAurk

Na HBO bo ob 21.25 na ogled ameriški dokumentarni Mi smo sanje: Dediščina dr. Kinga. Tekmovanje dr. Martina Luthra Kinga mlajšega v govorništvu je priložnost, da mladi ljudje pripravijo in predstavijo osebna stališča. Dokumentarec prikazuje dogodek v kalifornijskem Oaklandu, enega od mnogih, ki potekajo po vsej državi, in spremlja učence osnovnih šol iz tega mesta nekaj mesecev pred 40. letnim festivalom, medtem ko vadijo govore v učilnicah in doma ter upajo, da si bodo zagotovili mesto v finalu. Režija: Amy Schatz

Na TV Slovenija 2 bo ob 23.20 na ogled francoski glasbeno-plesni film Veliki prividi. V znamenitem rimskem Panteonu, danes cerkvi, nekdaj pa svetišču vseh bogov, so posneli zelo zanimivo koreografsko stvaritev. Na glasbo Franza Schuberta pod njegovo kupolo, skozi katero na sredini prodira naravna svetloba, akrobatski plesalci s pomočjo Foucaultovega nihala, trampolina in vrteče mize ustvarjajo igro med gibanjem in ravnotežjem. Režija: Yoann Bourgeoius

Na HTV 1 bodo ob 23.25 predvajali prvi del dokumentarnega portreta Pogovori s Putinom. Ameriški režiser Oliver Stone je dve leti snemal pogovore z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, obravnavala sta zasebno in politično življenje, od otroštva v komunizmu in vzpona do vrha politike do odnosov z ameriški predsedniki in stališč do rusko-ameriških povezav.

Petek, 3. april

Na TV Slovenija 2 bodo ob 20.00 predvajali francosko dokumentarno oddajo Romi - enakopravni evropski državljani,ki raziskuje vprašanja nomadov, ekonomske tranzicije, socialnih problemov, kaznivih dejanj, širitve EU in tranzicijskih ukrepov.

Na HBO bo ob 20.00 na ogled drugi del serije Ničničnič, ki spremlja pošiljko kokaina, ki iz Amerike potuje v Evropo. Kaže, da se za nadzor nad trgovino s kokainom potegujejo različne skupine zločincev. Režija: Janus Metz Pedersen

Na Planet 2 bo ob 21.00 na ogled kultna britanska komedija Monty Python: Smisel življenja, v kateri poskuša ekipa Montyja Pythona (John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Michael Palin, Graham Chapman in Terry Jones) razrešiti najpomembnejše vprašanje vseh časov, kar ugotavljajo z raziskovanjem različnih življenjskih obdobij, od rojstva do šolskih in vojaških let, srednjih let in starosti. Režija: Terry Jones

vabfV4HRvRY

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 v okviru cikla Kinoteka na ogled film Vojakova vrnitev. Sally Hyde je zvesta možu Bobu, ki dela kot poročnik v ameriški vojski. Bob je na poti v Vietnam, a služenje v tamkajšnji vojni vidi kot karierno priložnost. Sally se sčasoma privadi na življenje v samoti, preseli se na obalo in začne delati kot prostovoljka v bolnišnici za vojne veterane. Tam sreča nekdanjega sošolca Luka Martina, ki se je iz Vietnama vrnil kot paraplegik, napolnjen z bolečino, jezo in frustracijo. Medtem ko Sally skrbi za zagrenjenega Luka, se zaljubi vanj. Režija: Hal Ashby

W0hB7ZyK6yU

Sobota, 4. april

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.50 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film V senci drevesa, črnohumorna miniatura o rojevanju spirale nasilja, ki je na festivalih v Benetkah in Torontu doživela odlične kritike. Režija: Hafsteinn Gunnar Sigurdhsson

tU7KeDwJCAc

Na Planet TV bodo ob 23.05 predvajali dramo Ob morju, po scenariju in v režiji Angeline Jolie, ki je v njej tudi zaigrala skupaj s takratnim možem Bradom Pittom, snemanje pa je potekalo kar med njunim medenim tednom na Malti. Ljubezenska drama, postavljena v leto 1973, sledi zgodbi ameriškega pisatelja Rolanda in njegove žene Vanesse. Par, ki je v primežu očitne zakonske krize, se odpravi v mirno in slikovito francosko obalno mesto, kjer Roland išče navdih za pisanje novega romana.

X3wiRp_J_pI

Nedelja, 5. april

Na TV Slovenija 1 bo ob 15.3o na ogled film Ljubezen in prijateljstvo, nekonvencionalna kostumska romanca po romanu Jane Austen. Lepa mlada vdova Susan Vernon se umakne na posestvo svojih sorodnikov zunaj Londona, da bi se izognila govoricam visoke družbe o svojem škandaloznem ljubezenskem življenju. Režija: Whit Stillman

8MaSK3POHI0

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.55 na ogled britanski dokumentarni film Vivienne Westwood - pankovska aktivistka, ki celostno prikaže življenjsko in ustvarjalno pot družbeno vplivne, znamenite britanske modne oblikovalke in aktivistke. Režija: Lorna Tucker

qvYmFcAegH4

Na HBO bo ob 22.50 na ogled film Ona, v katerem v Los Angelesu bližnje prihodnosti spremljamo zgodbo zapletenega in vase zaprtega pisatelja Theodora Twomblyja, ki za denar piše ganljiva, sočutna pisma za svoje naročnike. Strtega srca po koncu dolgoletne ljubezenske zveze začne nenavaden odnos z naprednim računalniškim operacijskim sistemom, ki je izdelan tako, da individualno ugodi vsem potrebam svojega uporabnika. Režija: Spike Jonze

ne6p6MfLBxc