Simoniti na čelo filharmonije imenoval Šarca

Kadrovanje Janševe vlade se nadaljuje

Vasko Simoniti, minister za kulturo

© Borut Peterlin

Minister za kulturo Vasko Simoniti je izdal odločbo, s katero je za novega vršilca dolžnosti direktorja Slovenske filharmonije imenoval glasbenika Mateja Šarca. Ta bo funkcijo v. d. direktorja opravljal od 2. aprila do imenovanja novega direktorja po izvedenem javnem razpisu, vendar najdlje eno leto.

Dosedanja direktorica Slovenske filharmonije (SF) Marjetica Mahne je bila razrešena pred iztekom mandata. Ker ni bilo mogoče izpeljati javnega razpisa za imenovanje novega direktorja, nujno pa je zagotoviti nemoteno delovanje zavoda, je minister za čas do nastopa mandata novega direktorja imenoval Šarca, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Matej Šarc (1965) je oboist. Med drugim je bil prvi oboist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Freiburškega filharmoničnega orkestra. Od leta 1994 je prvi oboist orkestra Slovenske filharmonije, s katerim redno nastopa kot solist, zadnjih pet let pa tudi kot dirigent.

Na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani in Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana poučuje oboo in komorno glasbo. Leta 2015 je ustanovil Filharmonični festival baročne glasbe ter bil trikrat njegov umetniški vodja in dirigent. Je tudi vodja pihalnega kvinteta Slowind, s katerim je ustvaril programe 20 izdaj festivalov Slowind. Kot solist koncertira na pomembnih festivalih po vsem svetu, so zapisali na ministrstvu.

Marjetico Mahne je z mesta direktorice SF v sredini marca razrešil že prejšnji minister za kulturo Zoran Poznič, in sicer v času, ko je opravljal tekoče posle. Kot so tedaj za STA pojasnili na ministrstvu, so bili v postopku ugotovljeni zakonski razlogi, na podlagi katerih jo je bil minister dolžan razrešiti.

Marjetica Mahne je že pred tem večkrat zavrnila vse domnevne razloge za razrešitev kot neresnične, nedokazane in pavšalne, nazadnje v odprtem pismu nekdanjemu predsedniku vlade Marjanu Šarcu in predsedniku stranke SD Dejanu Židanu.

Proces njenega razreševanja se je začel lani. Poznič ji je najprej ponudil možnost "častnega odhoda" oziroma odhoda v pokoj zaradi finančne izgube zavoda, kar je zavrnila. Svet in strokovni svet SF sta ji nato novembra izrekla nezaupnico in jo pozvala k takojšnjemu odstopu, minister pa ji je decembra poslal odločbo, v kateri jo je seznanil s predčasno razrešitvijo s položaja. Marjetica Mahne je vse očitke zanikala.

