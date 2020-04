J.K. Rowling v času karantene ponuja Harryja Potterja

Britanska pisateljica J.K. Rowling se je v času, ko zaradi pandemije novega koronavirusa doma ostaja na milijone otrok, odločila, da popestri vsakdan vsem oboževalcem mladega čarovnika

Britanska pisateljica J.K. Rowling se je v času, ko zaradi pandemije novega koronavirusa doma ostaja na milijone otrok, odločila, da zažene novo spletno stran, povezano z vsebinami iz njenih knjig o Harryju Potterju. S platformo Harry Potter at Home si avtorica želi popestriti vsakdan vsem oboževalcem mladega čarovnika, med drugim z dostopom do e-knjig, iger in videov.

Med drugim so na strani Harry Potter at Home dostopne sestavljanke, kvizi ter druge igre in videi o tem, kako narisati like, ki se pojavljajo v knjigah.

MxqsmsA8y5k

Dostopna je tudi povezava do prve knjige iz serije o mladem čarovniku - Harry Potter in kamen modrosti, ki je dostopna kot e-knjiga in zvočna knjiga v več jezikih, še piše na uradni spletni strani J.K. Rowling.

RK2WCPYMERg

J.K. Rowling je ob zagonu nove platforme na Twitterju zapisala: "Starši, učitelji in skrbniki morda potrebujejo nekaj čarovnije pri tem, da se otroci v času osame zabavajo in ne izgubijo zanimanja."

PbdM1db3JbY