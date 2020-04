Umetnost je tam, kjer je dom

Skupina svetovno uveljavljenih vizualnih umetnikov snuje paket aktivnosti za čas samoizolacije

Skupina svetovno uveljavljenih vizualnih umetnikov, v kateri so med drugim Antony Gormley, Grayson Perry, Jeremy Deller in Gillian Wearing, snuje paket aktivnosti, ki jih je mogoče početi doma v času samoizolacije ob pandemiji novega koronavirusa. Sally Shaw, vodja galerije Galerije Firstsite v Colchestru in pobudnica akcije, pravi, da bo paket v kratkem dostopen na spletni strani galerije.

Britanski umetnik Mark Wallinger bo po pisanju The Guardiana ljudem predlagal, da narišejo svojo roko z vsemi detajli. Za to so ga navdihnili prazgodovinski odtisi rok v jamah. Obenem bo predlagal, da risbe nalepijo na okna in jih objavijo na spletu.

Michael Landy, ki je znan predvsem po performansu Break Down (2001), v katerem je uničil vse svoje imetje, pa bo otrokom predlagal, naj v hiši najdejo nekaj, kar se da razstaviti, nato pa naj odrasli te stvari ponovno sestavijo.

Pobudnici akcije Sally Shaw se je ideja porodila ob spominu na njene šolske počitnice, ko ji je mama dala v roke zelo obsežno knjigo z naslovom Velika knjiga stvari, ki jih je mogoče izdelati (The Big Book of Things to Do). Bila mi je všeč, saj je vsaka stran ponujala nove ideje, kaj ustvariti iz stvari, ki jih najdemo v ali okoli hiše," je povedala.

Ugotovila je, da pozna veliko umetnikov, ki bi lahko sodelovali pri snovanju takšnega paketa kreativnih aktivnosti. Umetniki so dobili preprosta navodila: aktivnost naj bo zabavna, naj bo pojasnjena ali izvedljiva na listu formata A4, naj bo namenjena otrokom ali odraslim ali pa obojim..

Za prvi paket bo ideje prispevalo približno deset umetnikov. Sally Shaw upa, da bodo na tedenski ravni nove ideje prispevali tudi drugi umetniki.

Umetnik Gormley prispeval idejo papirnate verige iz človeških figuric, Deller pa je sestavil seznam desetih stvari, ki bi "lahko bile umetnost". Annie Morris bo v prihodnjih tednih prispevala pobarvanko. Kot še piše Guardian, se akciji vsak dan pridružujejo novi umetniki. Končni cilj je, da bi paket, ki so ga poimenovali Umetnost je tam, kjer je dom, rasel iz tedna v teden.