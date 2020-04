Grumova nagrada v roke Tjaše Mislej

Med 41 besedili je žirija izbrala Naše skladišče avtorice Tjaše Mislej

Tjaša Mislej

© Zala Jelenc

Letošnja prejemnica nagrade Slava Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo je Tjaša Mislej za besedilo Naše skladišče. Nagrado bodo skupaj z drugimi festivalskimi nagradami podelili na zaključku 50. Tedna slovenske drame, ki bi se moral skleniti 6. aprila, a so bili prisiljeni izvedbo festivala zaradi epidemije novega koronavirusa prestaviti.

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali predsednik Matej Bogataj in člana Srečko Fišer ter Amelia Kraigher, kljub temu da festivala letos niso mogli izvesti v načrtovanem terminu, vseeno med 41 besedili za nagrado Slavka Gruma izbrala nominirance in zmagovalca.

Za prestižno nagrado za novo izvirno slovensko dramsko besedilo so bili tokrat nominirani: Izkoristi in zavrzi me Ize Strehar, Naše skladišče Tjaše Mislej, Rabljena roba Simone Semenič, Sedem dni Katarine Morano in Žige Divjaka ter Vse OK Simone Hamer. Žirija je soglasno odločila, da med nominiranimi besedili nagrado dobi Naše skladišče.

Žirija je v utemeljitvi zapisala, da v nagrajenem besedilu štiri nevidne delavke, skladiščnice v distopičnem svetu hipersupermegamaksimarketa, skrite pred očmi kupcev in javnosti, prelagajo živilske artikle iz velikih in manjših škatel na poličnike, lepijo deklaracije na uvoženo robo, prekladajo polno in prazno embalažo gor in dol pa spet nazaj v enolično neskončnost.

V prisilno prostovoljni izolaciji strašljivo ogromne skladiščne hale kot v kakem taborišču z malo stikov z zunanjim svetom delajo, jedo, se umivajo in spijo. Delajo v stalnem strahu pred izgubo svojih bednih služb. Neprestana optimizacija delovnega procesa je dejstvo, izpolnjevanje norme neizprosno, vsaka malica se zaračuna posebej, vsak obisk zdravnika je strošek. Svojega položaja se jasno zavedajo, a stoično vztrajajo pri enoličnih opravilih zaradi mezde, ki jo za zdaj še prejemajo redno.

Vsaka ima svoje želje, talente, prepričanja, hotenja, zgodbe, sanjanja o boljšem življenju in spremembah. Medsebojne naklonjenosti, mala zavezništva in drobni prepiri so tisto, kar edino še osmišlja njihovo eksistenco, njihovemu delu pa daje nekakšen smisel. Skladiščnice v enoličnem delu najdejo svoje drobne sreče, male spodbude in mala veselja.

Utečeno kolesje dela, komunikacije in odnosov med štirimi delavkami prekinjajo motnje. Med njimi so nenapovedani prihodi poslovodje Grbe, ki grozi z odpuščanji; izgubljeni kupec, ki ne najde izhoda iz trgovine in si želi kupiti nekaj, kar ni naprodaj; skladiščnik Bigi, ki dostavlja novo robo in se mu nadvse mudi; vzvišeni regijski direktor, ki svojih delavk še pogleda ne; in novinar nekakšnega TV tednika, ki se želi pravičniško naslajati nad zgodbami brezpravnih, nevidnih delavk sveta.

"Skratka, socialna drama. Samo da je v resnici smešna kot komedija, mogoče celo farsa, ki je v bistvu žalostna. Realistična v slogu, gibka v jeziku in obenem absurdna v maniri. Drama iz našega okolja in časa, obenem pa distopija, ki nam s krožno dramaturgijo dopušča le malo upanja na spremembo in odrešitev," je zapisala žirija.

Nagrado Slavka Gruma bodo v Prešernovem gledališču v Kranju, prav tako kot nagrado za mladega dramatika, Šeligovo nagrado za najboljšo predstavo festivala, nagrado občinstva ter nove nagrade za igralca in igralko ter po presoji žirije, podelili na zaključni slovesnosti 50. Tedna slovenske drame. "Odločitev o terminu izvedbe festivala bomo sprejeli takoj, ko bodo to dopuščale razmere," so pojasnili v gledališču.