FOTOGALERIJA: Renesančni mojster Rafael

Pred 500 leti je v Rimu umrl Rafael Santi. Na spletu si lahko v virtualnem muzeju brezplačno ogledate več kot 100 umetnikovih del.

Rafael Santi

© Wikimedia Commons

Pred 500 leti je 6. aprila v Rimu umrl italijanski renesančni umetnik Rafael Santi, varovanec dveh papežev, ki je ustvarjal v Rimu, Perugii in Firencah. Kot slikar je poznan predvsem po čistih formah, klasični, skrbno zasnovani kompoziciji, svetlem, toplem koloritu ter dostojanstvu in idealizirani lepoti figur in obrazov.

Rafael (1483-1520) se je rodil v Urbinu. Šolal se je pri očetu zlatarju in slikarju ter pri Peruginu. Najprej je delal v Perugii in Firencah, nato v Rimu. Bil je varovanec papežev Julija II. in Leona X. Leta 1514 je postal glavni arhitekt stavbarnice sv. Petra, leto zatem ga je papež imenoval za svojega glavnega svetovalca, nadzornika vseh starin v Rimu in vodjo dejavnosti kurije.

Po besedah filozofa in sociologa Igorja Škamperleta, avtorja spremne besede k slovenski izdaji knjige Božanski Rafael, je Rafael veljal za "božanskega" že v času svojega življenja. Spremljali sta ga milina in lahkotnost, ki sta bili sinteza zunanjosti in notranjosti. Tako kot druga dva velikana italijanske renesanse - Michelangelo in Leonardo da Vinci - je tudi on povzemal iz dediščine.

Rafael je v slikarstvu dosegel estetski vrhunec in definiral estetiko nabožnih podob za naslednjih nekaj stoletij, vse tam do konca 19. stoletja. Za sodobnega človeka pa je zanimiv še zaradi dveh vidikov: pedagoškega in zaradi svojih portretov.

Kot je bila ob lanski 500-letnici smrti Leonarda da Vinicija vrhunec obeleževanja jubileja velika razstava v pariškem muzeju Louvre, so ob 500-letnici Rafaelove smrti pripravili veliko razstavo v Rimu, ki pa zaradi pandemije novega koronavirusa trenutno ni dostopna.

Doslej najobsežnejšo predstavitev Rafaelovih del so v Scuderie del Quirinale pripravili v sodelovanju z Galerijo Uffizi v Firencah, kjer se ponašajo z največjo zbirko 120 Rafaelovih del, na njej pa so predstavljena tudi dela drugih umetnikov.

Ob 500-letnici smrti so v umetnikovem rojstnem mestu Urbinu načrtovali več dogodkov. Za uvod so pripravili razstavo Rafael in urbinski prijatelji v Vojvodski palači, ki je bila na ogled od 3. oktobra 2019 do 19. januarja 2020. Razstava je prvičv takem obsegu osvetlila tesne odnose med Rafaelom in v Urbinu delujočimi umetniki, ki so spremljali njegov umetniški razvoj.

Ob tem, da so ob pandemiji vrata zaprle kulturne ustanove po svetu, pa je na spletni platformi Musement zaživel virtualni muzej ob 500-letnici Rafaelove smrti. Na spletnem naslovu www.musement.com/uk/raphael-virtual-museum si je mogoče brezplačno ogledati več kot 100 umetnikovih del.

Virtualni muzej vključuje dela, ki jih med drugim hranijo v Vatikanskih muzejih, pariškem muzeju Louvre, galeriji Uffizi v Firencah, madridskem muzeju Prado, v muzeju v vili Borghese in v muzeju Ermitaž v Sankt Peterburgu.