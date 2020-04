TV napovednik od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo tretji del britanske dokumentarne serije Nenavadni obredi: Moč narave, italijanski dokumentarno-igrani film Rafael, princ slikarjev, ki je nastal v sodelovanju s priznanimi umetnostnimi zgodovinarji, film Druga plat vsega, v katerem režiserka Mila Turajlić skozi pripoved o razlaščenem stanovanju svoje mame, rojene takoj po vojni, opiše zgodbo nekega časa in prostora, film V zenitu sonca, kultno kriminalko posneto po romanu Patricie Highsmith, film Zimske muhe, za katerega je režiser Olmo Omerzu prejel nagrado za najboljšo režijo v Karlovih Varih.

Rja in kost

Četrtek, 9. april

Na TV Slovenija 1 bodo ob 20.50 predvajali tretji del britanske dokumentarne serije Nenavadni obredi: Moč narave, ki s primeri iz Grenlandije, Japonske, Indonezije, Avstralije in Portugalske prikazuje, kako obredi oblikujejo človekov odnos do narave. Ob 23.25 pa bo sledil italijanski dokumentarno-igrani film Rafael, princ slikarjev, ki je nastal v sodelovanju s priznanimi umetnostnimi zgodovinarji in poudari najpomembnejše trenutke v življenju umetnika. Raffaellova vedrina in odprtost ter izredna ustvarjalnost so se, kljub kratkemu življenju, izrazile v obsežnem opusu.

xpvBfTBCKR4

Na HTV 2 bo ob 21.00 na ogled film Breza, pretresljiva zgodba o lepem in krhkem dekletu, ki se poroči z vaškim zapeljivcem, gozdarjem Markom. Režija: Ante Babaja

kwP_zyg55gU

Na HBO bo ob 21.25 na ogled dokumentarni film Druga plat vsega, v katerem režiserka Mila Turajlić skozi pripoved o razlaščenem stanovanju svoje mame, rojene takoj po vojni, opiše zgodbo nekega časa in prostora: komunizem, ki Srbijanki kot univerzitetni profesorici ni bil naklonjen, obdobje razpada skupne države, dviga srbskega nacionalizma, Miloševića, revolucijo leta 2000 in ponovni dvig nacionalizma med volitvami 2015, ko je srbski narod izglasoval vzpon nekdanjega Miloševićevega ministra za informiranje.

eytUJ7YNAeU

Na HTV 1 bo ob 23.25 na ogled drugi del dokumentarnega portreta Pogovori s Putinom v režiji Oliverja Stona.

Na HBO bodo ob 23.55 predvajali film Rja in kost o očetu samohranilcu, ki se iz Belgije preseli na jug Francije, kjer spozna dreserko ork,ki je zaradi nesreče pristala na invalidskem vozičku. Režija: Jacques Audiard

nwosYuH0bME

Petek, 10. april

Na HBO bo ob 20.00 na ogled tretji del serije Ničničnič, ki spremlja pošiljko kokaina, ki iz Amerike potuje v Evropo. Kaže, da se za nadzor nad trgovino s kokainom potegujejo različne skupine zločincev.

Na HTV 2 bo ob 20.05 na ogled film Veronica Guerin, posnet po resničnem življenju irske novinarke Veronice Guerin, ki je razkrila nekaj največjih mamilarskih botrov v Dublinu leta 1996. Režija: Joel Schumacher

tX49vxiB-98

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 v okviru cikla Kinoteka na ogled film V zenitu sonca, kultna kriminalka z Alainom posneta po romanu Patricie Highsmith, ki govori o mladem, ambicioznem in nemoralnem povzpetniku Tomu Ripleyju. Režija: René Clément

tWnvLNTzt-k

Sobota, 11. april

Na Kanalu A bo ob 20.00 na ogled film Kaznilnica odrešitve, ki pripoveduje zgodbo o bankirju Andyju Dufresneju, ki zaradi dvojnega umora pristane v zaporu. Kljub usodi, ki ga doleti, ostane neverjetno duhovno močan. Zaporniki in nadzorniki ga občudujejo. Nadzornikom začne zaradi svojega znanja urejati celo denarne zadeve. A tako, kot so skrite njegove misli, je skrita tudi skrivnost, ki nazadnje privre na dan. Režija: Frank Darabont

P9mwtI82k6E

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.00 na ogled drama Marguerite, ki se odvija v Parizu v zgodnjih 20. letih. Marguerite Dumont je strastna ljubiteljica glasbe in opere. Na svojem dvorcu za izbrane goste redno prireja recitale. Toda pevka je povsem brez posluha in nihče od licemernih povzpetnikov ji tega ne želi odkrito povedati. Režija: Xavier Giannoli

AZsgWFITTu8

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film Zimske muhe, za katerega je režiser Olmo Omerzu prejel nagrado za najboljšo režijo v Karlovih Varih.

jUpMx36HsYU

Nedelja, 12. april

Na TV Slovenija 1 bo ob 15.35 na ogled film Rdeča želva, presunljiva, poetična animirana alegorija o večnem kroženju življenja, človekovi povezanosti z naravo ter globokih vezeh družine in ljubezni. Režija: Michaël Dudok de Wit

w0kI72ovDuA