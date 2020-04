Koncert v podporo zdravstvenim delavcem

Organizacija Global Citizen in Svetovna zdravstvena organizacije (WHO) sta za 18. april napovedali veliki koncert One World: Together at Home

Billie Eilish

© Wikipedia.org

Organizacija Global Citizen, ki stoji za številnimi koncerti doma, ki jih je prek družbenih omrežij mogoče spremljati v času pandemije novega koronavirusa, ter Svetovna zdravstvena organizacije (WHO), sta za 18. april napovedali veliki koncert One World: Together at Home v podporo zdravstvenim delavcem, ki se borijo proti covidu-19.

Po besedah direktorja organizacije Global Citizen Hugha Evansa želi koncert One World: Together At Home (En svet: Skupaj doma) s podporo in počastitvijo prizadevanj zdravstvenih delavcev spodbujati enotnost in globalni boj proti bolezni covid-19. Dodal je, da bodo s prenosom dogodka v živo, ki ga bo mogoče spremljati na številnih kanalih, počastili tiste, ki tvegajo svoja življenja, da obvarujejo druge.

Zbrana sredstva bodo namenjena tistim zdravstvenim delavcem, ki so v času pandemije v prvih bojnih vrstah.

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa, so nastopajoče izbrali v sodelovanju z Lady Gaga, med njimi pa so: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, frontman zasedbe Green Day Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, J. Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan in Stevie Wonder. Med nastopajočimi sta tudi Idris in Sabrina Elba, pri katerih je test prejšnji mesec pokazal, da sta okužena z novim koronavirusom.

Zbrana sredstva bodo namenjena tistim zdravstvenim delavcem, ki so v času pandemije v prvih bojnih vrstah, piše dpa. Na spletni strani organizacije Global Citizen je razvidno, da so doslej zbrali že 35 milijonov dolarjev.

Koncert One World: Together at Home bodo prenašali ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeartMedia in Bell Media. Dostopen bo na številnih platformah, kot so Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo in YouTube.

Gostitelji koncerta bodo televizijski voditelji Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon in Stephen Colbert.

V seriji koncertov organizacije Global Citizen, poimenovani Together At Home (Skupaj doma), kjer je nastope glasbenikov mogoče v živo spremljati na Instagramu, so se doslej med drugim predstavili od Jennifer Hudson do Hozierja ter Camile Cabello in Shawna Mendesa, še piše dpa.

