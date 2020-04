OK boomer

Kako nam je nacionalka razložila frazo leta 2019

Jonas otipava namišljene prsi

© RTV SLO

Virus covid-19 v Slovenijo ni prišel sam, ampak v tandemu z obuditvijo devetdesetih. Tiskovne konference dvojca Kacin & Janša so nepozabne, prava repriza osamosvojitve, k ustvarjanju občutka katastrofičnosti pa pripomore vztrajno štetje mrtvih na začetku Dnevnika in Odmevov. Vsaka smrt je tragična, seveda, ne glede na razlog zanjo, a ne razumemo povsem, čemu služi vsakodnevno preštevanje mrtvih zaradi covid-19 in koliko časa se bo nadaljevalo. Bomo mrtve preštevali tudi po koncu epidemije: vse, ki zaradi ohromljenega zdravstvenega sistema niso bili pravočasno deležni zdravstvene oskrbe – in vse, ki se jim bo to še zgodilo zaradi neizogibnega sesutja zdravstva v prihodnjih mesecih? In to ne, ker bi zdravniki zdaj delali več kot prej, vsaj večina ne, pač pa ker jim je redno delo onemogočeno.