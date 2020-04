Koronski humor

V Slovenskem etnografskem muzeju zbirajo smešnice in vice na temo koronavirusa, pandemije, izolacije in drugih virusov, ki trenutno krojijo naš vsakdan

Ker nam šale v času epidemije pomagajo pri premagovanju negotovosti, strahu in tesnobe, so se v Slovenskem etnografskem muzeju odločili za dokumentacijo šal o koronavirusu in doslej so jih zbrali že več kot 450. Ob koncu krize bodo zbrane vice objavili v posebnem dokumentu, v katerem bodo z odmikom časa ujeta posebnost tega trenutka in naša življenja v njem. Zbrano gradivo bo postalo del zbirke kustodiata za Duhovno kulturo.

Med drugim se šale nanašajo na izolacijo, delo od doma, odnose med spoloma, nekaj pa jih vsebuje tudi črni humor. V izbor najboljših se je uvrstila šala, ki se nanaša na omejevanje gibanja: "Me mlajša sestra vpraša, če se greva Monopoli. Sem ji rekla ne, imamo prepoved gibanja izven občine."

Med najbolj duhovitimi je bila izbrana tudi šala:"Nikoli si nisem mislila, da bo prišel čas, ko me bo med sprehodom po gozdu bolj strah, da srečam človeka, kot pa medveda."

V muzeju so z odzivom zadovoljni. Šale, ki jih prejmejo, so večinoma v slovenskem jeziku, nekaj pa jih je tudi v hrvaščini, srbščini in angleščini. "Slovenci smo pri tem kar inovativni, saj se takoj odzivamo na aktualno tematiko, seveda pa gre tudi za prevode vicev iz drugih jezikov," je za STA pojasnil Miha Špiček iz muzeja.

Ljudje šale pošiljajo preko elektronskega naslova vici.SEMuzej@gmail.com in različnih družbenih omrežij. Večina prejetih sicer že kroži po spletu, nekaj pa je tudi avtorskih. Špiček pravi, da je število prejetih šal odvisno od dneva, številke pa se gibljejo od deset na dan do sto in še več.

Odločitev, katere šale bodo objavljene in katere ne, sprejema uredniški odbor petih delavcev muzeja. "Mejo med neokusno in še sprejemljivo šalo je težko določiti, kot je težko reči, kaj je smešno in kaj ni. V tem občutljivem času se zato trudijo, da so "politično korektni, etični in da ne žalijo čustev posameznikov". Odbor glasuje tudi o petih najboljših šalah dneva.

Ob koncu epidemije bodo zbrane šale objavili v posebnem dokumentu, v katerem bodo z odmikom časa predstavljale ujeto posebnost tega trenutka in naša življenja v njem. Razmišljajo tudi o razstavi, na kateri bodo šale strokovno ovrednotili in ustrezno umestili.

Zbrane šale so dostopne na spletni strani muzeja >>