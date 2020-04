Dnevnik izolacije

Po naročilu galerije White Cube umetnica deli misli in podobe svojega življenja

Tracey Emin

Umetnica Tracey Emin v času izolacije vsak dan na Instagramu v obliki zapisanih misli, podob in kratkega filma deli svoje življenje iz kopalnice in studia. Dnevnik ji je naročila galerija White Cube, sledili pa bodo še tedenski Instagram dnevniki drugih umetnikov, kot sta Antony Gormley in Sarah Morris, poroča britanski Guardian.

Po besedah umetniške vodje galerije Susan May gre za način, da ostanemo povezani z glasovi, "ki nam pogosto pomagajo gledati na svet na drugačen način."Kolektivna izkušnja je nekaj, o čemer lahko umetniki učinkovito pripovedujejo, in v času, ko nas je toliko zaprtih na načine, ki so zunaj našega nadzora, nam umetnost in umetniki lahko pomagajo, da bi razumeli situacijo."

Dnevnik Tracey Emin je po pisanju Guardiana surovo avtobiografski. Prvi dan so jo v kopeli snemali s pladnjem kave in vročimi žemljicami ter zvokom vode, ki je tekla iz pipe. Napisala je: "Danes bi bila srečna. Danes bi praznovala samoto. Če me ne bi napolnil preveč močan občutek strahu. Temina ... zaradi katere si želim živeti še bolj kot kdajkoli prej."

Tretji dan pa je denimo napisala: "Jezna sem... a nimam energije, da bi jo pokazala. Živi v meni, gnjavi me, se premika naokrog, prevzema mojo dušo."

Tracey Emin je le ena od številnih sodobnih umetnikov, ki med izolacijo uporabljajo Instagram. Med njimi je tudi Damien Hirst, ki ponuja vpogled v način njegovega dela. Pred dnevi je iz svojega studia objavil kratek film o tem, kako napreduje pri novih velikih slikah češnjevih cvetov.

