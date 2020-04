Paket devetih novih slovenskih filmov na spletu

Med njimi je tudi film Inferno o mladi družini z dvema otrokoma, v katerem oba starša izgubita službo

Inferno

© Željko Stevanić

Od 13. aprila bo v sklopu akcije Vsi (filmi) doma na ogled nov paket devetih slovenskih filmov. Med njimi bodo igrani celovečerec Inferno (2014) režiserja Vinka Möderndorferja ter dva celovečerna dokumentarna filma: Nekoč je bila dežela pridnih (2012) v režiji Urše Menart in Do vrha in nazaj (2015) režiserja Jana Zakonjška.

V ospredju filma Inferno je zgodba mlade družine z dvema otrokoma, v kateri oba starša izgubita službo. Mednarodna premiera filma je bila na filmskem festivalu v Busanu, največjem filmskem festivalu v Aziji. Na mednarodnem brooklynskem filmskem festivalu je režiser prejel nagrado za najboljšega novega ustvarjalca in nagrado Spirit za celovečerni film, Marko Mandić pa je na filmskem festivalu sredozemskih držav v Aleksandriji prejel nagrado za najboljšega igralca.

otT4GEe8B_k

Sledita dva celovečerna dokumentarna filma. Nekoč je bila dežela pridnih pripoveduje o obdobju 1977–1991, ko se je tako v slovenskem kot v jugoslovanskem prostoru izoblikovala podoba Slovenije kot zelene, demilitarizirane in miroljubne dežele pridnih ljudi, v kateri je drugačnost ne le dovoljena, ampak tudi zaželena. Dokumentarni film na duhovit način pripoveduje zgodbo o tem, kako je s pomočjo umetnosti, pop kulture in oglaševanja nastajala ta specifična podoba Slovenije, hkrati pa dokumentira spremembe, ki so v zadnjem času pripeljale do povsem drugačnega razumevanja narodne identitete.

bH3aC5cmEdA

Glavna tema filma Do vrha in nazaj (2015) so menedžerski prevzemi podjetij, protagonist pa je Bine Kordež, nekdanji predsednik uprave Merkurja, nekdanji menedžer leta in član sveta Banke Slovenije, ki je bil v času snemanja še zapornik na Dobu. Producent filma je Arsmedia.

Študijski kratki igrani film Čevljarna (2017) režiserja Antona Martina Emeršiča je vizualno razburljiv, brezdialoški film, ki sledi Veroniki skozi distopični svet, poln anemičnih ljudi in težkih temačnih tovarn. Spoprijema se s hladnostjo sveta okoli sebe in se proti njem bori z vsem kar ima, kljub strogemu očesu avtoritete.

Otroški program nadgrajujejo s kratkimi animiranimi filmi: Disident (2002) režiserja Zdravka Barišića, ki pripoveduje o fižolčku, ki je videl stvari drugače. V pravljični deželi pride do zmešnjave na pošti, čemur sledi vrsta zapletov. Pravljični liki namesto klasičnih elementov, bistvenih za svoje zgodbe, prejmejo nekaj povsem drugega. V deželi zavlada kaos – le kdo stoji za vsem tem? Je vprašanje, ki si ga zastavljajo ustvarjalci v Unpacked (2013) režiserk Nike Lemut in Ines Ozimek iz Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Študijski projekt Burekwood (2011) je produciral Zavod ZVVIKS, ponovno pa dodajamo tudi dodatne kratke animirane TV serije Princ Ki-ki-do (2014 -2018 ) v produkciji Ozor.

Aktualni spored in dostop do filmov pa je ves čas na voljo na tej povezavi