Lady Gaga kot Guccijeva vdova

V filmu Gucci bo odigrala vlogo Patrizie Reggiani, bivše žene italijanskega poslovneža in vodje modne hiše Maurizia Guccija

Prizor iz filma Zvezda je rojena (Lady Gaga in Bradley Cooper)

Britanski režiser Ridley Scott bo pod okriljem hollywoodskih studiev MGM posnel kriminalno dramo Gucci, ki govori o umoru italijanskega poslovneža ter vodje istoimenske modne hiše Maurizia Guccija. Po poročanju Hollywood Reporterja, se za glavno žensko vlogo dogovarja pevka in igralka Lady Gaga. Scenarij bo napisal Roberto Bentivegna po predlogi biografske knjige Sare Gay Forden z naslovom The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Snemanje naj bi se začelo naslednje leto, film pa bi lahko prišel v kinematografe novembra leta 2022.

Lady Gaga, ki je lani za pesem Shallow iz filma Zvezda je rojena dobila oskarja za najboljšo izvirno pesem, naj bi v filmu odigrala vlogo Patrizie Reggiani, bivše žene Maurizia Guccija, ki je naročila umor svojega moža in bila z več sostorilci obsojena na dolgoletno zaporno kazen. Mož jo je v 80. letih minulega stoletja zapustil zaradi druge ženske.

Umor Maurizia Guccija, ki se je zgodil 27. marca 1995 pred njegovo pisarno v Milanu in kasnejše sojenje, je bila glavna tema v Italiji konec devetdesetih let, saj so bili do takrat taki umori v italijanski visoki družbi popolna neznanka.

Patrizia Reggiani je bila glavna osumljenka, saj je odkrito grozila nekdanjemu možu od ločitve dalje. Ker ni bilo dokazov, je bil umor nerazrešen skoraj dve leti in šele anonimna prijava je privedla do njene aretacije. Vključno z njo so leta 1997 aretirali še štiri ljudi, med njimi tudi plačanega morilca. Mater dveh otrok so iz zapora izpustili leta 2016.

