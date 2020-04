VIDEO: Neil Young in pandemija koronavirusa

Nova različica skladbe Shut It Down, ki jo je Neil Young podnaslovil 2020

Kanadski rock glasbenik Neil Young je v odgovor na pandemijo izdal novo različico skladbe Shut It Down, ki jo je lani objavil na plošči Colorado s skupino Crazy Horse. Preimenoval jo je v Shut It Down 2020 in opremil z videom, v katerem se posnetki zasedbe iz studia v Koloradu prepletajo s prizori sveta v krizi.

Video prikazuje delavce z maskami, ki zlagajo pakete sanitetnega materiala v Veliki Britaniji, vmes pa se prikrade posnetek natrpane plaže na Floridi.

NeLdjvH57z4

"Ljudje poskušajo rešiti to Zemljo/pred grdo smrtjo. Treba je bilo ustaviti ves sistem/po vsem planetu," prepeva Young in se sprašuje: "Kaj pa živali, ptice in čebele? Kaj pa knjižne police, kaj pa zgodovina?"

Video za Shut It Down 2020, ki ga je ustvaril skupaj z ženo, igralko Daryl Hannah, je dokument o odzivu Zemlje na pandemijo leta 2002, je zapisal v svojem spletnem arhivu. Navdihnili so ga oboževalci, ki so v pismih na spletni strani zapisali, da je skladba v tem obdobju dobila nov pomen.

AXgNmK-deZc