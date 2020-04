Seinfeld z novim šovom

Na Netflixu bo 5. maja premiera predstave Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill

Jerry Seinfeld

© Wikipedia

Priljubljeni ameriški komik Jerry Seinfeld je z Netflixom sklenil pogodbo za dva enourna stand-up šova. Po tem, ko je prvi iz leta 2017 Jerry Before Seinfeld navdušil gledalce, se zdaj vrača s šovom Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill. Premiera predstave, polna humorja in neprizanesljivih avtobiografskih elementov, bo 5. maja.

Prvi šov Jerry Before Seinfeld je obsegal domislice, ki jih poraja vsakdanje življenje, ki jih je Seinfeld nadgradil z videi iz otroštva, ki so gledalcem prikazali polnokrven lik enega najbolj priljubljenih ameriških komikov.

uqT0ayeR8Ps

Od leta 2021 bo na Netflixu dostopnih tudi vseh 180 epizod priljubljene serije Seinfeld, poroča ameriška revija Variety.

sWjgjxvBJpo

Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill se bo pridružil vrsti podobnih stand-up šovov na Netflixu, ki so jih gledalci spletnih vsebin navdušeno sprejeli.

lMX5hel-t_E