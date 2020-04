Virtualna 3D razstava Samire Kentrić

Po razstavi, postavljeni v virtualni prostor, se boste lahko sprehodili preko vmesnika in platforme KUNSTMATRIXX

Samira Kentrić: Adna

V virtualni Galeriji Vodnikove domačije Šiška bodo 17. aprila ob 20.00 odprli razstavo vizualne umetnice Samire Kentrić z naslovom Adna, ki predstavlja ilustracije iz istoimenskega mladinskega grafičnega romana, ki je nastajal med leti 2016 in 2020. Avtorica je v tem času ustvarila več kot 130 ilustracij, v tehniki akvarela, najprej v črnobeli tehniki, kasneje pa jih je (barvno) tonirala. Besedilo za roman je nastalo šele v zadnjem letu ustvarjanja. Po razstavi, postavljeni v virtualni prostor, se boste lahko sprehodili preko vmesnika in platforme KUNSTMATRIXX. Povezava za vstop bo objavljena 15 minut pred otvoritvijo.

V romanu spremljamo mlado dekle, ki se sooča s spominom na begunsko preteklost, sprašuje se o smislu bivanja po smrti bližnjih, hromi jo nezmožnost, da bi delila svojo izkušnjo. A v njeno rutino poseže nepričakovano doživetje in Adno preplavijo zatajevana čustva. Se bo zmogla izviti iz svoje samotne lupine?

Idejno izhodišče za knjigo je ilustrirana knjižica Pismo Adni (Beletrina, 2016), v kateri poslovilno pismo in razmere, v katerih je spisano, končajo Adnino že tako ne brezskrbno otroštvo. Zgodbo, ki jo je umetnica Samira Kentrić pretežno povedala s slikami, s pričujočim delom nadaljuje in nadgrajuje preko odrasle Adne, saj želi, da dekle dobi priložnost in še sama predstavi svoj odnos do razmer in ljudi, ki so jo obkrožali in jo še obkrožajo.

V romanu spremljamo mlado dekle, ki se sooča s spominom na begunsko preteklost, sprašuje se o smislu bivanja po smrti bližnjih, hromi jo nezmožnost, da bi delila svojo izkušnjo.

Samira Kentrić je diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje UL, smer vizualne komunikacije. V svojem ustvarjanju zdužuje javno in politično govorico z intimno, pogosto erotično obarvano. Je dolgoletna članica umetniškega tandema Eclipse, ki v svojih performansih in instalacijah za izražanje in izpostavljanje vsebin uporablja lastno telo in telesa drugih. Zadnja leta vodi tudi likovne delavnice, namenjene ranjivim skupinam.

Likovno je opremila številne knjižne in časopisne izdaje, med drugim je ustvarjala vizualne vsebine za Dnevnikov Objektiv, Sobotno prilogo Dela, Mobitelove Zaupne besede, časopis Finance in Gledališki list AGRFT. Sodeluje s številnimi založbami in tekstopisci. Je prejemnica različnih pohval in nagrad, med drugim je na 13. SBI prejela pohvalo žirije za likovne podobe iz avtorskega grafičnega romana Adna.

V četrtek, 16. aprila ob 18.00 bo v okviru Festvala angažiranega pisanja potekal pogovor z avtorico, ki ga bosta vodila Tina Tomšič in Ema Paš.