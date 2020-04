TV napovednik od četrtka do nedelje

Kaj vas v naslednjih dneh čaka na malih zaslonih

Tokrat priporočamo kriminalko Rdeči krog, v kateri blestijo nekatere največje zvezde evropskega filma 60. let, film Sicario 2: Vojna brez pravil o mamilaški vojni na meji med ZDA in Mehiko, brezkompromisni vestern Django brez okovov v režiji Quentina Tarantina, dokumentarec o meteorskem vzponu in tragičnem padcu britanske kraljice soula Amy Winehouse.

Amy Winehouse

Četrtek, 16. april

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.50 na ogled zadnji del britanske dokumentarne serije Nenavadni obredi: Množični shodi, ki bo raziskala obrede, povezane z množičnimi shodi. Zakaj se še vedno radi udeležujemo takšnih množičnih srečanj? Ustvarjalci so odgovor iskali v Peruju, Italiji, na Japonskem, v Indiji in ZDA.

Na HTV 1 bo ob 23.25 na ogled tretji del dokumentarnega filma Pogovori s Putinom. Režija: Oliver Stone

Petek, 17. april

Na HBO bodo predvajali četrti del serije Ničničnič, ki spremlja pošiljko kokaina, ki iz Amerike potuje v Evropo. Kaže, da se za nadzor nad trgovino s kokainom potegujejo različne skupine zločincev.

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 v okviru cikla Kinoteka na ogled kriminalka Rdeči krog, v kateri blestijo nekatere največje zvezde evropskega filma 60. let: Alain Delon, Gian Maria Volonté in Yves Montand. Režija: Jean-Pierre Melville

aaKDnTSYRak

Na Fox Movies bo ob 23.30 na ogled film Django brez okovov, brezkompromisni vestern o sužnju Djangu in njegovemu iskanju pravice. Režija: Quentin Tarantino

LS4mdYs5BTM

Sobota, 18. april

Na TV Slovenija 2 bodo ob 20.00 predvajali akcijsko komedijo ZG80, ki spremlja skupini največjih sovražnikov v zgodovini nogometnega navijaštva na Balkanu: hrvaško skupino navijačev zagrebškega Dinama "Bad Blue Boys" ter zloglasne srbske "Delije", navijaški klub Crvene zvezde iz Beograda. Režija: Igor Šeregi

hSYP6UE2dEo

Na Cinestar TV Premiere 1 bodo ob 20.00 predvajali film Zapelji me, če me moreš o brezposelnem novinarju, ki se odloči, da bo osvojil simpatijo iz otroštva, ki je danes ena najmočnejših in nedosegljivih žensk na svetu. Režija: Jonathan Levine

SOcxidZyhJs

Na Cinestar TV Premiere 2 bo ob 21.00 na ogled film Sicario 2: Vojna brez pravil o mamilaški vojni na meji med ZDA in Mehiko, ki se še poveča, ko začno mehiški karteli trgovati s teroristi po celotni ameriški meji. Režija: Stefano Sollima

74NMhaeC62U

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.00 v okviru cikla Sedmi pečet na ogled film Molitev pred zoro, ki je nastal po knjigi angleškega amaterskega boksarja Billyja Moora, ki je zaradi zlorabe drog nekaj let preživel v tajskem zaporu. Režija: Jean-Stéphane Sauvaire

Mp88Nuci68c

Nedelja, 19. april

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.55 na ogled dokumentarni film Amy, intimen portret izjemno nadarjene britanske glasbenice in avtorice besedil Amy Winehouse. Družinski arhivski posnetki ponujajo vpogled v življenje najstnice, ki je že zgodaj razkrila svoj talent. Dokumentarni film spomni na njen svetovni uspeh, a tudi, kako jo je pogoltnila odvisnost od mamil in alkohola, ki jo je na koncu pogubila. Režija: Asif Kapadia

i5WHrkhHWRo

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.25 na gled kanadski dokumentarni film Antropocen - doba človeka. Znanstveniki so potrdili, da je holocena, geološke dobe, ki je trajala zadnjih 12 tisoč let, konec. Stopili smo v antropocen, obdobje, v katerem delovanje človeka odločneje spreminja Zemljo kot vsi naravni procesi skupaj.