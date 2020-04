Filmski festival v Cannesu v novem formatu

Potem, ko je Francija podaljšala karanteno do 11. maja, so se organizatorji festivala odločili, da iščejo alternativne pristope

Spike Lee, letošnji predsednik žirije na festivalu v Cannesu

Letošnji 73. filmski festival v Cannesu zaradi pandemije novega koronavirusa najverjetneje ne bo potekal v svoji običajni obliki, so sporočili organizatorji in dodali, da iščejo alternativne pristope. Najprej so še upali, da bodo lahko festival, ki je bil načrtovan od 12. do 23. maja, v njegovi običajni obliki izpeljali konec junija in v začetku julija. Vendar je francoski predsednik Emmanuel Macron v ponedeljek 13. aprila napovedal, da večji javni dogodki v Franciji ne bodo dovoljeni pred sredino julija.

"Težko je predvideti, da bi lahko letošnja izdaja filmskega festivala potekala v svoji originalni obliki," so v izjavi za javnost zapisali organizatorji. Dodali so, da želijo po posvetu s profesionalci, tako domačimi kot tudi tujimi, proučiti različne možnosti za predstavitev filmov "na tak ali drugačen način".

"Zavedamo še številnih negotovosti, ki ostajajo glede mednarodnih zdravstvenih razmer," so še zapisali organizatorji ter izrazili upanje, da bodo lahko javnosti kmalu sporočili "oblike, ki bi jih lahko prevzel Cannes 2020".

Za predsednika žirije 73. filmskega festivala v Cannesu je bil izbran z oskarjem nagrajeni ameriški režiser Spike Lee, ki bo prvi temnopolti režiser na čelu žirije tega prestižnega festivala.

Lani je na canskem festivalu, ki je ob beneškem in berlinskem eden najpomembnejših filmskih festivalov na svetu, zlato palmo za najboljši film osvojil južnokorejski Parazit režiserja Boonga Joon-hoja. Film je blestel tudi na letošnji podelitvi oskarjev, kjer je prejel kar štiri zlate kipce, tudi za najboljši film.

