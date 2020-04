Spletni koncert Metropolitanske opere

Metropolitanska opera je svoja vrata zaradi epidemije koronavirusa zaprla 11. marca, za prihodnjo soboto pa je napovedala gala koncert

© metopera.org

Metropolitanska opera v New Yorku je za 25. april napovedala spletni gala koncert, na katerem se bo predstavilo okoli 40 opernih pevk in pevcev z vsega sveta. Med napovedanimi zvezdniškimi imeni so med drugimi Ana Netrebko, Renee Fleming, Jonas Kaufmann, Roberto Alagna, Bryn Terfel in Elina Garanča.

Pevke in pevci bodo peli v živo od doma in se povezali prek Skypa. Koncert, ki bo na voljo na spletni strani Metropolitanske opere ob 19. uri po našem času, bosta povezovala generalni direktor Peter Gelb in glasbeni direktor Yannick Nezet-Seguin.

Na spletnem koncertu se bo predstavilo okoli 40 opernih pevk in pevcev z vsega sveta.

Koncert, ki bo dobrodelne narave, bo na sporedu tudi 26. aprila, piše na spletni strani Metropolitanske opere.

Metropolitanska opera je svoja vrata zaradi epidemije koronavirusa zaprla 11. marca, odpovedali pa so tudi preostanek sezone. Zagnali so akcijo zbiranja sredstev, da bi s tem nadoknadili izpad sredstev proračuna, ki znaša 308 milijonov dolarjev.

Z 31. marcem je operna hiša prekinila izplačevanje plač, tudi orkestru in zboru.

