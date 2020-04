Marina Abramović: »Sem provokacija«

Slavna performerka bi rada uprizorila opero o ljubezni in smrti Marie Callas. A te dni je prisiljena počivati – lahko pa govori o svojem spektakularnem življenju.

Marina Abramović v bavarski državni operi kot Maria Callas

München, opustela bavarska državna opera. Marina Abramović, 73, namerava v njej uresničiti svojo srčno željo. Performerka je vajena delati povsod po svetu. Živi v New Yorku, a je pripotovala iz Londona, saj ji bodo v Kraljevi umetnostni akademiji posvetili veliko razstavo. V Münchnu v sodelovanju s pevkami uresničuje nenavadno operno zamisel, posvečeno Marii Callas. Praizvedba je bila načrtovana za 11. april, vendar so jo morali prestaviti.

Abramovićeva je ustvarila legendarna dela, to vidimo tudi v dokumentarnem filmu Body of Truth (Telo resnice). Premiera tega je prav tako prestavljena. Med velika dela šteje njen performans The Artist is Present (Umetnica je prisotna) v Muzeju sodobne umetnosti v New Yorku leta 2010. Več tednov je vsak dan po nekaj ur sprejemala obiskovalce in vsakemu od več kot 1500 ljudi je nepremično zrla v oči.

Z Marino Abramović smo se sestale sredi marca v separeju Bavarske državne opere. Takrat se je koronska kriza že zaostrovala, vendar še ni veljala prepoved zbiranja in stikov. Abramovićeva je bila dobre volje in nama je najprej ponudila razkužilo v majhni modri steklenički. Deset dni pozneje smo se slišale po telefonu in zvenela je manj samozavestno.

Gospa Abramović, na začetku marca ste pripotovali v München, a zdaj ne morete iz Nemčije. Kako se počutite zaradi tega?