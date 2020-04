Ni zbiranja, ni denarja, ni muzike

Kako odpovedi in prepovedi glasbenih dogodkov ogrožajo glasbeno sceno

Festival MetalDays v Tolminu

Po vsem svetu so kot enega od prvih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom uvedli zmanjševanje števila oseb na dogodkih, dokler niso dogodkov nazadnje povsem odpovedali. Odpovedane so turneje, vikend koncerti, poletni dogodki in podobno. Večji delež tega kolača se je razrezal na škodo glasbene industrije, ki verjame, da bo kot ena zadnjih dobila dovoljenje za nadaljnje žive izvedbe svojih dogodkov. V Nemčiji so že odpovedali letošnji junijski izdaji festivalov Rock am Ring in Rock im Park in tudi julijsko izdajo metal festivala Wacken Open Air. Nemška vlada pa je napovedala, da razmišlja o podaljšanju prepovedi zbiranja na javnih dogodkih najmanj do konca avgusta. Za oba junijska festivala so že razprodali med sedemdeset in osemdeset tisoč vstopnic. Oškodovani ne bodo le obiskovalci, ampak celotna glasbena scena, od organizatorjev, klubov, tonskih tehnikov, postavljalcev odrov, lučkarjev, dvoran, promotorjev, menedžerjev, festivalov, založnikov, tekstopiscev, skladateljev, glasbenih učiteljev, dirigentov, agentov, distributerjev, redarskih služb, kolektivnih organizacij, drugega storitvenega osebja in nenazadnje seveda glasbenikov.

Glasbena scena živi predvsem od javnih nastopov, saj je od pojava splošne uporabe interneta glasba lažje dostopna tudi po nezakonitih brezplačnih poteh. Veliko jih zdaj sicer ustvarja novo glasbo, po besedah Mirana Rusjana iz založbe Moonlee Records se bodo v tem času nekateri »posvetili produkciji plošč in novim izdajam. Ne vemo pa, kako bo epidemija vplivala na nov svet po virusu.« Trenutno so najbolj ogroženi glasbeni festivali, ki bi morali svoja vrata odpreti poleti, a se to morda kljub eno- ali večletnim pripravam morda ne bo zgodilo. V začetku aprila so se s strani največjega glasbenega festivala v Sloveniji - Metaldays - zato odločili na pristojna ministrstva s konkretno zakonsko iniciativo podati pobudo za izvedbo ukrepov na področju glasbe. Gre za festival, v soglasju s katerim je mestna občina Tolmin zaradi njihove pomembnosti izvedla tudi načrtovanje nove obvoznice okoli mesta, ki bi morala delno potekati čez festivalsko prizorišče. Festival je zaenkrat prejel le »uraden odgovor s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki pa je žal izjemno splošen in kot tak neoprijemljiv in ne vliva upanja aktivnega pristopa k temu zelo obsežnemu problemu«. Ministrstvo za kulturo se zaenkrat še ni odzvalo.

V pozivu so organizatorji Metaldays odločevalce pozvali k odgovorom na vprašanja o prihodnjih ukrepih, zaradi odločitve glede izvedbe festivala, ki naj bi se letos odvil konec julija. Omenili so tudi gospodarski vpliv festivala na slovenski in predvsem posoški turizem. Okoli dvanajst tisoč obiskovalcev samo v Posočju ustvari 95.000 nočitev, po celi Sloveniji 110.000 nočitev. Brez stroškov nočitev in porabe na festivalu pa ustvarijo obiskovalci v Sloveniji za 1,2 milijona evrov prometa. Svoj poziv in konkretne predloge vladi so oblikovali na podlagi smernic združenja evropskih festivalov Yourope. Predlagajo, da jim, če pride letos do odpovedi izvedbe festivala, ni potrebno vrniti denarja obiskovalcem, ampak želijo v tem primeru dogodek izvesti v prihodnjih dvanajstih mesecih. Obiskovalci bi tako lahko z letošnjo vstopnico obiskali kasnejšo izvedbo festivala, ki bi jo organizatorji prestavili na kasnejši datum. Če bi kateri od obiskovalcev vseeno zahteval denarno povračilo za vstopnico, bi jo želeli nadomestiti z vavčerjem za dogodke istega organizatorja. »Predlaga se tudi zamrznitev obračunavanja stroškov iz naslova DDVja za prodane vstopnice in prihodnje prodane vstopnice za prireditve, dokler se dogodek dejansko ne organizira. Hkrati se predlaga tudi zamrznitev plačila »withholding tax« za nastopajoče glasbenike, dokler se dogodek dejansko ne organizira.«

Organizatorji Metaldays opozarjajo še »da se v primeru drugačnih ukrepov, kot zapisanih oziroma predlaganih v iniciativi, lahko pričakuje kolaps trga prireditev oziroma dogodkov v Sloveniji v celoti«. Zaradi neodzivnosti in nemogočih preživetvenih pogojev se je zato ta teden zbralo že vsaj sedemindvajset glasbenih organizacij in festivalov, ki so izdale javni poziv in, ki vabijo še vse ostale glasbene organizacije, da se jim pri podpisu pridružijo. V celoti ga lahko najdete na spletni strani Slovenskega glasbenoinformacijskega centra SIGIC, pod imenom Poziv k izredni in trajnostni podpori za zaščito slovenskega glasbenega sektorja. Zapisali so ga z namenom preprečitve popolnega kolapsa glasbenega ekosistema. »Gre za popolnoma omrtvičen družbeno-ekonomski sektor, ki so ga ukrepi za omejitev širitve covid-19 prizadeli med prvimi in ki bo posledice trpel najdlje. Poziv je naslovljen na odločevalce tako na EU ravni, kot na ravni držav članic in lokalni ravni. Zbrani podpisniki opominjajo, da se bo kriza gotovo še nekaj časa nadaljevala in jo bo mogoče občutiti tudi v naslednjih letih. Napovedujejo namreč prenasičenost prestavljenih dogodkov in festivalov v prihodnosti, ki se bodo skušali izogniti popolnemu finančnemu kolapsu, predvsem pa nepredvidljivosti občinstva, ki bo še dolgo časa občutilo strah in nelagodje pred zbiranjem v prireditvenih prostorih.« Predvidoma bo to vplivalo na počasno okrevanje kulturno-ekonomskega glasbenega sektorja, zaposlitvenih priložnosti bo manj, slabše pa bodo tudi razmere za vzdrževanje in razvoj kakovostne kreative in produkcije.

V pozivu so zapisali tudi, da naj Okoli dvanajst tisoč obiskovalcev samo v Posočju ustvari 95.000 nočitev, po celi Sloveniji 110.000 nočitev. Brez stroškov nočitev in porabe na festivalu pa ustvarijo obiskovalci v Sloveniji za 1,2 milijona evrov prometa.se ne pozabi na glasbenike, ki vendar ravno v času epidemije krajšajo čas ljudem v karanteni. Vlado Republike Slovenije, evroposlance, pristojna resorna ministrstva in organe v njihovi sestavi, ter lokalne skupnosti, pozivajo še »naj Slovenija, tudi po vzoru drugih evropskih držav, poveča proračun namenjen kulturi, hkrati pa področje glasbe pogleda in podpre tudi s perspektive gospodarskih potencialov te panoge. Pozivamo k trajnostni javni podpori glasbeni umetnosti in glasbeni industriji, da si čim prej opomoreta od fatalnih posledic in v polni moči prispevata k dobrobiti in razvoju slovenskega kulture in gospodarstva ter ugledu Slovenije v mednarodnem merilu. Izpostavljamo tudi pobudo, izraženo na evropski ravni, da vsaka država članica EU evropskemu ustvarjalnemu sektorju omogoči hiter in celovit dostop do strukturnih sredstev, razpoložljivih v sklopu naložbene pobude EU Coronavirus Response Investment, ki omogoča kritje kratkoročne škode.« Podpisane organizacije se ponujajo tudi za pomoč pri oblikovanju ukrepov, predvsem na način posredovanja informacij in možnih rešitev.