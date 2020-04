Nova bera filmov na spletu

Nov paket filmov v Bazi slovenskih filmov, med njimi tudi dokumentarno-igrani film Cankar v režiji Amirja Muratovića

Cankar

Od 20. do 26. aprila so v sklopu akcije Vsi (filmi) doma na ogled trije dokumentarni filmi: Cankar v režiji Amirja Muratovića, Sramota Borisa Jurjaševiča in Fant, pobratim smrti 2 režiserke Maje Weiss, kratka filma Ljubljana – München 15:27 režiserke Katarine Morano in Aptopoza v režiji Tomaža Gorkiča ter trije kratki animirani filmi.

Cankar (2018) je celovečerni dokumentarno-igrani film, ki odpira vprašanje, kako se je v dobrih stotih letih izoblikoval mit o največjem slovenskem pisatelju Ivanu Cankarju. Režiser je o svojem filmu povedal: "Zanimalo me je prepletanje dokumentarnega in igranega; igrani prizori so prežeti s Cankarjem, z njegovimi dialogi, osebami, oblačili, kretnjami, prostori, kakor jih je sam opisoval in s situacijami, za katere domnevamo, da jih je zares doživel – velikokrat nekaj let po tistem, ko jih je zapisal."

284959097

Sramota (2016) je celovečerni dokumentarno-igrani film, ki je nastal na podlagi resnične zgodbe. Glavni junak Martin Uhernik je vpleten v zločin, v umor soseda Jakoba Luzarja. Na prvostopenjskem sojenju je oproščen, saj za umor ni dovolj dokazov. Ker se v sodbo vplete politika in lokalna oblast, tožilstvo zahteva ponovno sojenje na Višjem sodišču. Ta najde nove dokaze in Uhernika pošlje v zapor. Za sodelovanje pri umoru obdolžijo tudi njegovo ženo Ano. Med prestajanjem osemletne kazni družina razpade: umre žena, osem in dvanajstletna otroka sta prepuščena drugim. Domačini nizajo pripovedi o domnevnem morilcu, nakazujejo pa tudi možnost, da je v zločin vpleten nekdo drug.

Fant, pobratim smrti 2 (2012) je celovečerni dokumentarni TV film, ki govori o Černobilu, 25 let pozneje. Zgodba o Anatoliju Rižovu, ki je kot osemletni fantič leta 1991 za deset dni obiskal Slovenijo, se nadaljuje dvajset let pozneje, v času spomina na četrtstoletnico Černobila in jedrskega sevanja, ki še vedno ogroža življenja krajevnih prebivalcev. Mnogi ljudje so se sprijaznili z radiacijo in jo sprejeli kot sestavni del življenja, med njimi tudi Anatolij, ki je bil izrazitejšemu sevanju izpostavljen v času služenja vojaškega roka ter kot najeti delavec v bližini reaktorja. Njegovo življenje ni ravno rožnato; najprej jedrska nesreča, potem razbita družina, ponesrečen zakon in sin, s katerim ne more biti skupaj vsak dan.

SYqQT6DtuSE

Kratki igrani film Ljubljana – München 15:27 (2016) raziskuje trenutek, ko spoznaš, da vse, kar si mislil, da je začasno, naenkrat postaja stalno. Režiserka se je s tem filmom leta 2017 uvrstila na mednarodni filmski festival v Karlovih Varih, v program "Future Frames", med deset najboljših evropskih zaključnih študentskih filmov tistega leta. Kratki znanstveno-fantastični film Aptopoza (2017) govori o letu 2074, ko je onesnaženje Zemlje popolno, primanjkuje hrane, propadajo vlade in sistemi. Nadzor prevzame korporacija Bionet, ki obljublja svetlejšo prihodnost z izdelkom Biogreen. Na Festivalu slovenskega filma je film prejel vesno za najboljši kratki film.

BV0WapF5THw

Sledi študijski projekt Vrzel (2018) scenaristke in režiserke Ane Trebše. Klara se po koncu dolgoletne zveze seli na svoje. Z bivšim ohranjata prijateljske stike z občasnimi telefonskimi klici. Ko pa Klara zasledi sled nove ženske v Juretovem življenju, jo potegne v vrtinec zasledovanja, dvomov v svojo odločitev in vase. Film je na mednarodnem festivalu kratkega filma v Ljubljani – FEKK prejel nagrado za najboljši slovenski film.

V otroški program so dodali dve kratki animirani TV seriji Princ Ki-ki-do (2014 -2018 ) in kratki animirani film Kar od nekod (2018) scenarista in režiserja Žige Stupice.

Aktualni spored in dostop do filmov je dostopen na tej povezavi >>