FOTOGALERIJA: Pošljite e-razglednico ilustratorja Quentina Blakea

Britanski ilustrator in pisatelj Quentin Blake je ustvaril deset e-razglednic, ki jih ljudje lahko pošljejo vsem tistim, ki jih v času samoizolacije ob pandemiji novega koronavirusa ne morejo obiskati v živo, ter jim tako pokažejo, da tudi v teh težkih časih niso pozabili nanje. Od 20. aprila so dostopne na spletni strani Hiše ilustracije, ki jo je Blake ustanovil leta 2014. Na vseh razglednicah je prisoten motiv mavrice.

Po Blakovih besedah je zdaj tak čas, da preproste šale ne uspejo. "Kolikor mi je znano, so ljudje z mavrico na oknih izražali solidarnost in dovolil sem si to svobodo, da sem si jo izposodil."

"Razstava najnovejših Quentinovih studijskih projektov je zdaj zaprta. Vendar smo navdušeni, da lahko njegovo najnovejše delo delimo na spletu. Premore vso avtorjevo duhovitost in toplino in prihaja ravno ob pravem času", je povedala kustosinja v galeriji Hiša ilustracije Olivia Ahmad.

Quentin Blake se je rodil leta 1932 in skoraj 20 let na Kraljevi akademiji za umetnost v Londonu poučeval predmet ilustracija, leta 1978 pa je postal tudi predstojnik oddelka za ilustracijo.

Prva knjiga z njegovimi ilustracijami je izšla leta 1960, odtlej pa je ilustriral skoraj 300 knjig. Najbolj je poznan po ilustracijah knjižnih junakov Roalda Dahla, sodeloval pa je tudi z Russellom Hobanom in Michaelom Rosenom.

Po letu 1990 je pričel delovati tudi kot kurator razstav in predstav v različnih kulturnih ustanovah. Zadnja leta se posveča tudi risankam, ustvaril je večje likovne podobe za različne bolnišnice, gledališča in muzeje. Čeprav je najbolj poznan kot ilustrator, po se je uveljavil tudi kot pisatelj. Napisal je več kot 30 knjig, ki jih je tudi sam ilustriral.