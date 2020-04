TV napovednik od četrtka do nedelje

Izbor na malih zaslonih

Tokrat priporočamo ameriški dokumentarni film Po resnici: Napačna informacija in cena lažnih novic, ki se osredotoča na najbolj odmevne izbruhe lažnih novic v ZDA v zadnjih letih, film Zamolčani dokumenti, ki se osredotoča na objavo dokumentov iz Pentagona v Washington Postu, s pomočjo katerih so novinarji tega časopisa leta 1971 razkrili resnico o vietnamski vojni, film Bilo je nekoč...v Hollywoodu, ki prinaša namišljeno zgodbo o igralcu in njegovem dvojniku, ki iščeta svoje mesto pod soncem v neizprosni filmski industriji davnega leta 1969, grozljivko Tisto, posneto po istoimenski kultni uspešnici Stephena Kinga.

Bilo je nekoč...v Hollywoodu

Četrtek, 23. april

Na HBO bo ob 21.45 na ogled ameriški dokumentarni film Po resnici: Napačna informacija in cena lažnih novic, ki se osredotoča na najbolj odmevne izbruhe lažnih novic v ZDA v zadnjih letih, ki so imele široke svetovne posledice. Režija: Andrew Rossi

Na HTV 1 bo ob 23.25 na ogled četrti del dokumentarnega portreta Pogovori s Putinom. Režija: Oliver Stone

Na TV Slovenija 1 bodo ob 23.30 predvajali francoski film Marguerite Duras: Spomini na vojno, ki temelji na avtobiografskem romanu pisateljice, avtorice dramskih iger in besedil za filme ter esejistke, ki velja za eno najpomembnejših predstavnic sodobne francoske literature. Režija: Emmanuel Finkiel

Petek, 24. april

Na HBO bo ob 20.00 na ogled peti del serije Ničničnič, ki spremlja pošiljko kokaina, ki iz Amerike potuje v Evropo. Kaže, da se za nadzor nad trgovino s kokainom potegujejo različne skupine zločincev. Režija: Janus Metz Pedersen

Na Planet PLUS bo ob 20.00 na ogled muzikal Devet, ki spremlja kaotično življenje priznanega režiserja Guida, ki zabrede v vrtinec krize srednjih let. Režija: Rob Marshall

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.05 na ogled vojna drama Dvanajst mož. Napeta epska zgodba iz 2. svetovne vojne govori o tem, kako se je sramotni vojaški poraz spremenil v simbol junaštva, ki je narodu vlil moč in ga združil v boju proti okupatorju. Režija: Harald Zwart

Na HBO bodo ob 21.55 predvajali kriminalko Vdove. Ko štirje oboroženi roparji umrejo v spodletelem roparskem napadu, se njihove vdove odločijo vzeti usodo v svoje roke. Režija: Steve McQueen

Na CineStar TV Premiere 2 bo ob 22.25 na ogled film Zamolčani dokumenti, ki se osredotoča na objavo dokumentov iz Pentagona v Washington Postu, s pomočjo katerih so novinarji tega časopisa leta 1971 razkrili resnico o vietnamski vojni. Režija: Steven Spielberg

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 v okviru cikla Kinoteka na ogled film Rocco in njegovi bratje, ki še danes odmeva s pretresljivim portretom delavske družine, ki propade po selitvi na premožnejši sever. Režija: Luchino Visconti

Na Fox Movies bo ob 23.45 na ogled film Ivana Orleanska o legendarni francoski junakinji, ki se je borila, da bi realizirala svojo vizijo v brutalnem in nevarnem svetu. Režija: Luc Besson

Sobota, 25. april

Na HBO bo ob 21.25 na ogled film Bilo je nekoč...v Hollywoodu, ki prinaša namišljeno zgodbo o igralcu in njegovem dvojniku, ki iščeta svoje mesto pod soncem v neizprosni filmski industriji davnega leta 1969, v času zloglasnega vodje kulta Charlesa Mansona. Dogodki se odvijajo v Los Angelesu ob vrhuncu hipijevskega Hollywooda. Režija: Quentin Tarantino

Na Kino bo ob 21.55 na ogled grozljivka Tisto, posneta po istoimenski kultni uspešnici mojstra napetih zgodb Stephena Kinga. Film se odvija leta 1989, ko v kraju Derry v ameriški zvezni državi Maine začnejo izginjati otroci. Skupina otrok se mora soočiti s svojimi najhujšimi strahovi, ko se zoperstavi morilskemu klovnu z imenom Pennywise, ki že stoletja preži na otroke. Režija: Andy Muschietti

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.15 na ogled kostumska drama Lady Macbeth, ki se odvija leta 1865 na osamljenem posestvu sredi angleškega podeželja. Lady Katherine, ujeta v zadušljiv zakon z zagrenjenim in precej starejšim moškim, nemirno tava po praznih sobanah velike družinske hiše. Ko pa se spusti v strastno razmerje z neotesanim služabnikom Sebastianom, se v mladi gospodarici prebudi nova, neustavljiva sila. Režija: William Oldroyd

Nedelja, 26. april

Na TV Slovenija 2 bodo ob 22.30 predvajali z oskarjem nagrajeni celovečerni dokumentarni film Iskanje Rodrigueza o ameriškem glasbeniku Sixtu Rodriguezu, ki mu v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja usoda in glasbena kariera nista bili ravno naklonjeni. Medtem ko se je mnogokrat tudi s težavo prebijal skozi življenje kot gradbeni delavec, je njegova glasba dajala krila gibanju proti aparthajdu v Južni Afriki. Tam so ga ves čas naravnost častili. Njegovi oboževalci, ki niso nasedli vesti o domnevnem glasbenikovem samomoru, so ga v devetdesetih letih prejšnjega stoletja poiskali in mu končno prinesli zasluženo mednarodno priznanje. Režija: Malik Bendjelloul