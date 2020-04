Metala in punk rocka v Tolminu letos ne bo

Organizatorji MetalDays in Punk Rock Holidaya 2020 so zaradi odločitve vlade in prejete izjave Nacionalnega inštituta za javno zdravje festivala za letos odpovedali

Nekdanji Metalcamp, današnji MetalDays

© arhiv Mladine

Kot so organizatorji festivala MetalDays zapisali na svojem Facebook profilu, je vlada odločila, da bo zaradi epidemije »prepoved množičnih dogodkov in koncertov podaljšana do nadaljnjega«, zato so se odločili festival za letos odpovedati. Fraza "do nadaljnjega" organizatorjem koncertov ne pomaga prav veliko, saj se morajo z nekaterimi glasbeniki in njihovimi agenti za nastope dogovarjati mesece ali celo leta vnaprej.

V zapisu na spletu so spomnili, da je bilo v organizacijo MetalDays vloženega veliko dela s strani organizacijske ekipe, ki je zaradi te odločitve globoko razočarana. »Odpoved nas je vse prizadela tako finančno kot psihično in potrebovali bomo kar nekaj časa, da vse skupaj predelamo in se zopet postavimo na noge. Ta odločitev pomeni tudi izjemen udarec vsem vpletenim v organizacijo tako obsežnega dogodka; vsem nastopajočim, poslovnim partnerjem, prostovoljcem, celotni dolini Soče in lokalnemu prebivalstvu, še posebej pa organizacijski ekipi in njihovim družinam.« Čeprav nastalo situacijo obžalujejo, varnost in zdravje obiskovalcev in sodelujočih na festivalu postavljajo na prvo mesto.

Tolminsko Sotočje bi največji slovenski metal festival letos najverjetneje gostilo zadnjič, saj se kmalu predvideva gradnja obvoznice, za katero si sicer prizadevajo, da jih ne bi ovirala. Gradbeni načrti kažejo, da bi morala cesta presekati del festivalskega prostora za kampiranje, zaradi česar so organizatorji razmišljali o odhodu. S strani MetalDays sporočajo še, da bodo datum za prihodnje leto sporočili takoj, ko bodo sprejeli nadaljnje odločitve, ki bodo temeljile na dogovorih z agenti, skupinami in povezanimi festivali.

Festivalsko prizorišče pa si MetalDays delijo še s kar nekaj drugimi poletnim festivali, med katerimi je eden večjih Punk Rock Holiday, katerih odločitve se tudi vedno bolj nagibajo k odpovedi, ki jo bodo uradno potrdili čez nekaj dni. Včeraj so na naslovni fotografiji na svoji Facebook strani že objavili zapis, ki pravi: »Se vidimo ponovno prihodnje poletje, na praznovanju naše desete obletnice festivala.« Do prejšnjega tedna so bili glede izvedbe menda dokaj optimistični, vendar je nanje vplivala prepoved velikih dogodkov v Nemčiji do konca avgusta, ki je večino zasedb prisilila v odpoved turnej do tega datuma. Kar nekaj obiskovalcev pa je izrazilo tudi skrb glede potovanja v oddaljeno Slovenijo. Za Punk Rock Holiday torej zaenkrat velja, da bodo letošnje vstopnice predvidoma veljale za izvedbo festivala v prihodnjem letu, za katerega obljubljajo večinoma enake nastopajoče. Nekateri sodelujoči festivali in glasbene zasedbe, ki bi morale nastopiti letos, so premik na naslednje leto že potrdile.

Zagotovo pa se prestavlja tudi festival Druga godba, ki bi se moral odviti v sredini maja. Skupaj s koproducentoma, Kinom Šiška in Cankarjevim domom so se odločili namesto štiridnevnega festivala izvesti štiri koncertne večere med 27. avgustom in 8. novembrom. Začeli bodo s koncertom večkratne nominiranke za grammyja, malijske pevke in kitaristke Fatoumate Diawara, ki bo občinstvu 36. Druge godbe predstavila svoj novi album Fenfo. V primeru, da njenega koncerta ne bo moč izvesti, so organizatorji že obelodanili tudi rezervni termin, četrtega decembra, prav tako v Kinu Šiška.