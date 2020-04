Glasbeniki ponujajo zaščitne maske

Med svojimi rekviziti oboževalcem zaščitne maske ponujajo težkometalne skupine, kot sta Megadeth in Korn

Maska Megadeth

V času pandemije novega koronavirusa in osveščanja o pomenu zaščite pred boleznijo covid-19, so na svojevrsten način k reševanju težave pristopili številni glasbeniki. Poleg albumov, majic ter drugih reklamnih rekvizitov so na svojih spletnih straneh začeli ponujati tudi zaščitne maske. Med svojimi rekviziti oboževalcem zaščitne maske ponujajo težkometalne skupine, kot sta Megadeth in Korn.

Megadeth maske, ki so okrašene z maskoto Vicom Rattleheadom, brezplačno priložijo vsakemu naročilu preko njihove spletne trgovine, del sredstev od nakupov pa bodo namenili za boj proti koronavirusu.

Korn pa so oboževalcem ponudili kirurške maske s svojim logotipom, ki so bile takoj razprodane. Oboževalcem obljubljajo, da bo kmalu na voljo nova pošiljka, prihodke od prodaje mask pa bodo namenili za boj proti pandemiji.

Skupina My Chemical Romance pa medtem na spletu ponuja maske, ki so jih dali izdelati že pred pandemijo za neizvedeni koncert v puščavi. Ves dobiček od prodaje bodo namenili za pomoč ljudem, ki so v glasbeni industriji zaradi pandemije izgubili delo. Ker so maske izdelane iz blaga, nudijo zgolj minimalno zaščito.

Glasbeniki so lani samo s prodajo rekvizitov zaslužili 2,8 milijarde britanskih funtov. V času epidemije, ko so njihovi dohodki ogroženi, pa se skušajo znajti na različne načine. Še pred mesecem dni marsikomu ni bilo po godu, da bi služili na račun prodaje zaščitnih mask.

A po besedah Christiaana Munroja, lastnika podjetja Sandbag, ki se ukvarja s prodajo reklamnih rekvizitov za skupine, kot so The Chemical Brothers, Radiohead, Bastille in Blink-182, se je situacija spremenila. "Ob razmahu novega koronavirusa so mnogi na zaščitne maske gledali kot na nekaj negativnega, zastrašujočega. Zdaj so maske nekaj, kar si moreš nadeti, ko greš v trgovino. Gre za nekaj, kar potrebuješ in bo postalo modni dodatek," je rekel Munro.

Munro je dodal, da od glasbenikov, za katere proizvaja rekvizite, dobiva vse več povpraševanj za izdelavo mask. Nekatere bodo izdelali tudi iz starih majic z logotipi skupin, zaradi česar bodo po svoje unikatne. Zaenkrat večina skupin izkupičke od prodaje mask namenja v dobrodelne namene, v prihodnje pa bi rekvizit lahko predstavljal sredstvo, s katerim bi si povrnili vsaj del izpada dohodka zaradi odpadlih koncertov in turnej.