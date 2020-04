Vojno stanje

Prednosti agresivnega TV-diskurza

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs v oddaji 24 ur

© POP TV

»Kako je prišlo do odločitve, da gre v Niš neka dama, ko je najtežje? Mnogi se sprašujejo, če ne bi bilo bolje, da je to nekdo iz stroke, nekdo moškega spola /…/ To je nekaj najbližjega vojnemu stanju in na fronto je odšla neka ženska,« je srbski voditelj oddaje Fokus na komercialni televiziji B92 vprašal dr. Darijo Kisić Tepavčević, epidemiologinjo. Vprašanje je v Srbiji zbudilo precej ogorčenja, v Slovenijo pa je prispel le posmehljiv odmev, češ, pri nas se ne bi moglo zgoditi.