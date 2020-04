NUK II leta 2024

Trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije, ki bo predvidoma zaključena do konca leta

NUK II

Prvi natečaj za gradnjo NUK II je bil izveden že v 80. letih minulega stoletja. Leta 2012, ko se je zgodil drugi natečaj, pa je zmagala rešitev biroja Bevk Perović arhitekti, ki po mnenju komisije izpolnjuje vse programske zahteve, pozornost pa najbolj vzbuja način, kako predstavlja univerzo v mestu in državi. Ta je primerljiv s simbolično močjo bližnje Plečnikove knjižnice. Trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije za NUK II, ki bo predvidoma zaključena do konca leta, izgradnja pa bi bila možna do leta 2024.

Za izvedbo projekta NUK II, ki je ocenjen na 50 milijonov evrov, bo po navedbah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, potrebno zagotoviti vire državnega financiranj oz. strukturnih skladov v novi finančni perspektivi v okviru kohezijske politike. Država bi za realizacijo projekta morala pridobiti neposredna posojila evropskih razvojnih bank, kot sta CEB - Razvojna banka Sveta Evrope in EIB - Evropska investicijska banka.

NUK, zgrajen po načrtih Jožeta Plečnika, je svoja vrata odprl leta 1941. Že v 70. letih minulega stoletja se je pojavila potreba po dodatnem prostoru za hranjenje gradiva. Za izgradnjo nove stavbe nacionalne knjižnice je bila že leta 1989 izbrana rešitev arhitekta Marka Mušiča s sodelavci, ker pa se je 20 let odlašalo z gradnjo, jo je čas prehitel.

Tudi projekt biroja Bevk Perović je od nastanka do danes doživel nekatere spremembe. Po besedah ravnatelja NUK Viljema Lebna so zmanjšali ali skoraj v celoti odpravili zaprta skladišča, povečali pa so prostor za uporabnike in predvideli prostor za postavitev gradiva v prostem pristopu. Ob tem so razširili nabor različnih uporabniških prostorov, od študijskih celic do multimedijskih sob, ter skoraj podvojili število študijskih čitalniških mest.

Po izgradnji NUK II bodo v Plečnikovi stavbi, ostale nacionalne funkcije, trajno hranjenje slovenike, oddelek knjižničnih zbirk z glasbeno, rokopisno, kartografsko, slikovno zbirko, zbirko tiskov Slovencev izven matične domovine, s čitalnico, ki bo še naprej namenjena študiju in raziskovanju.

Kot poudarja Leban, sodobno univerzitetno knjižnico odlikujeta prilagodljivost in odzivnost na hitro spreminjajoče se informacijske potrebe študentov in raziskovalcev. Imeti mora funkcionalne ter vrhunsko opremljene in oblikovane prostore, v katerih lahko uporabniki študirajo, raziskujejo in ustvarjajo.

V NUK II nameravajo po njegovih besedah vgraditi vso sodobno knjižnično, informacijsko in multimedijsko tehnologijo, zato bodo morali knjižničarji uporabnikom pri iskanju in uporabi informacij nuditi pomoč in jih tudi usposabljati za uporabo teh tehnologij.

