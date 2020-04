Novi filmi na spletu

Na voljo so trije dokumentarni filmi, dva kratka igrana in kratka animirana filma ter animirana serija

Moj narobe svet

V trinajsti ediciji akcije Vsi (filmi) doma bo od 27. aprila dalje na ogled paket desetih slovenskih filmov. Med njimi so glasbeni dokumentarec Moj narobe svet v režiji Petre Seliškar, etnografski dokumentarni film Sukanje niti modernih umetniko v režiji Rahele Jagrič Pirc in igrano-dokumentarni film Doberdob - roman upornika režiserja Martina Turka.

Glasbeni dokumentarec Moj narobe svet (2016) scenaristke in režiserke Petre Seliškar nas skozi priredbe znanih slovenskih in svetovnih glasbenikov popelje v svet vsestranskega umetnika Franeta Milčinskega – Ježka. Avtorji in izvajalci glasbe so: Frane Milčinski – Ježek, Chris Eckman and The Last Side of the Mountain Band, Kimmo Pohjonen, Tomaž Pengov, Robert Fisher & Willard Grant Conspiracy, John Parish, Cesare Basile & John Bonnar, Jani Hace & Josipa Lisac, Hugo Race and The True Spirit, Bernays Propaganda, Teresa Salgueiro, Toni Kitanovski & Cherkezi Orchestra.

Etnografski celovečerni dokumentarni film Sukanje niti modernih umetnikov (2018) scenaristke in režiserke Rahele Jagrič Pirc pripoveduje o zadnjem desetletju, ko smo priča renesansi na področju čipke, zahvaljujoč slovenskim umetnikom, ki so inovativno prepoznali nove pristope k ustvarjanju tega sicer tradicionalno klekljanega izdelka. Dokumentarni film nas popelje na vznemirljivo raziskovanje sveta sodobne čipke, ki je seglo na področja arhitekture, mode, notranjega oblikovanja, ilustracije in celo kulinarike.

Doberdob - roman upornika (2015) scenarista in režiserja Martina Turka je celovečerni igrano-dokumentarni film o trnovi poti edinega slovenskega avtobiografskega romana na temo prve svetovne vojne in portret njegovega klenega avtorja, pisatelja in političnega aktivista Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca.

Sledita dva kratka igrana filma. Dvigalo (2010) scenarista in režiserja Tomaža Gorkiča govori o naključnih potnikih v dvigalu, ki se nepričakovano zlomi med nadstropji. Drama Modri zajček (2019) scenarista in režiserja Jana Fabrisa pa pripoveduje o ženski, ki se bori z globoko depresijo, tesnobo in občutkom krivde, ki naposled najde novo življenje.

V otroški program so dodali dva kratka animirana filma. Made in Ex-Yu (1992) scenarista in režiserja Zdravka Barišića, ki zasmehuje vse, ki so krivi, da se je v Bosni zgodilo to, kar se je. Vsako leto se planet Nezemljanov približa planetu Pošasti. Medtem ko se drugi v strahu pred tujimi obiskovalci pravočasno poskrijejo v svoje domove, se mladi Pif po temi odpravi domov, pa je zgodba študijskega projekta Bližnje srečanje (2017) režiserjev Filipa Biharja, Sama Biharja, Antonelle D’Amico, Miha Ovna in Anje Zadnik.

V edicijah animiranih serij Pim in Pan (2010) režiserke Polone Sepe pa bodo mladi lahko spremljali zgodbe velikega mesta, kjer je med stolpnice iz železobetona stisnjena deželica, posejana s pisanim cvetjem, visokimi drevesi in zelenimi travniki. V davnih, davnih časih se je prav v enem od cvetov rodila deklica Pim, v sosednjem pa deček Pan. Čez čas sta imela toliko otrok, da zanje ni bilo dovolj imen, zato sta jih klicala kar pimpanovci. Rodilo se je ljudstvo Pimpan, najbolj prijazno od vseh prijaznih. Prijateljevali so z vsemi vse do dne, ko so se ob njihovi deželici naselili Železobetonci.

Aktualni spored in dostop do filmov je na voljo na tej povezavi >>