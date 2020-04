Nov pogled na svet

Interaktivni umetniški projekt Olafurja Eliassona ob svetovnem dnevu Zemlje, pri katerem lahko sodelujejo ljudje z vsega sveta

Pogled na Černobil

© olafureliasson.net

Dansko-islandski umetnik Olafur Eliasson je ob svetovnem dnevu Zemlje zagnal interaktivni umetniški projekt Earth Perspectives, pri katerem lahko sodelujejo ljudje z vsega sveta. Na Instagramu je objavil devet oranžnih in rožnatih podob Zemlje, ki imajo piko v središču. Posamezniki morajo deset sekund strmeti v piko, nato pa preusmeriti pogled, da bi uzrli novo podobo sveta.

Središčne točke na devetih podobah označujejo nekatere ključne kraje, kot so najgloblji poznani del svetovnih oceanov Marianski jarek, kjer so že našli plastične odpadke, veliki koralni greben, ki je ogrožen zaradi podnebnih sprememb, Černobil kot prizorišče jedrske katastrofe, so zapisali v The Guardianu.

Eliasson si pri tokratnem projektu želi v vlogo umetnika postaviti javnost. Glavna tema umetniškega dela pa je, da moramo ljudje na novo premisliti, kako razumemo naš planet. "Morda v nevarnosti ni naš planet. V bistvu mi, človeška rasa, delujemo v smeri našega izumrtja. S planetom bo še vse dobro. Dajte mu nekaj tisoč let po tem, ko bomo ljudje vse uničili, in bo ponovno zelen in čudovit," je rekel Eliasson.

Umetnik je presodil, da Zemlja ni enostavna tema: "Čudovita ideja dneva Zemlje je, da stopiš korak nazaj, pogledaš na planet od zunaj in prepoznaš, da gre za objekt, ki ga je težko, celo nemogoče razumeti. Je zelo izmuzljiv."

Z interaktivnim projektom želi ljudi spodbuditi k razmisleku o tem, da obstajajo številni različni pogledi na Zemljo. Podoba, ki se opazovalcu prikaže po tem, ko po desetih sekundah pogled iz oranžno-rožnate podobe Zemlje preusmeri na nevtralno površino, predstavlja sredstvo, s katerim se lahko v neki novi razpravi o Zemlji "prebije led".