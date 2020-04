Cannes, Benetke, Berlin in drugi festivali združeni virtualno

Desetdnevni festival bo potekal od 29. maja do 7. junija na YouTubu

Na spletu se bo 29. maja začel destdnevni filmski festival z naslovom Mi smo eno: Globalni filmski festival, ki bo združil največje svetovne filmske festivale z vsega sveta, med drugim Cannes, Benetke, Toronto, Berlin in Sarajevo, so sporočili s festivala Tribeca v New Yorku. Natančen program dogodka še ni znan, bo pa dobrodelne narave v podporo Svetovni zdravstveni organizaciji. Gledalce bodo spodbudili, da prispevajo sredstva za pomoč ob pandemiji koronavirusa.

Filmske projekcije festivala We Are One: A Global Film Festival bo gostil kanal YouTube, vključeval pa bo igrane, kratke in dokumentarne filme ter tudi okrogle mize po izboru 20 svetovnih filmskih festivalov, ki bodo kurirali lasten program. To so: mednarodni festival animiranega filma v Annecyju, filmski festival Tribeca, londonski BFI filmski festival, Sundance, festivali iz Sydneya, Tokia, Toronta, Locarna, Guadalajare, Benetk, Marakeša, San Sebastiana, New Yorka, Macaua, Jeruzalema, Berlina, Mumbaja, Cannesa, Sarajeva in Karlovih Varov.

Po besedah direktorice festivala Tribeca Jane Rosenthal, pogosto govorimo o tem, da ima film edinstveno moč pri navdihovanju in združevanju ljudi, da bi skupaj zdravili svet. "Ves svet trenutno potrebuje zdravljenje," je dejala.

V Varietyju so zapisali, da festival na YouTubu ni mišljen kot nadomestilo za samostojne festivale, a organizatorji v času pandemije upajo, da jim uspe rešiti čim več festivalskega dogajanja v letu 2020.

Organizatorji Cannesa, enega najpomembnejših filmskih festivalov na svetu, so že v začetku meseca izrazili pomislek, da ga bo letos zaradi pandemije koronavirusa težko izpeljati v običajni obliki. Sprva so ga načrtovali med 12. in 23. majem, nato pa prestavili na konec junija, a je francoska vlada prepovedala množične prireditve do najmanj sredine julija.