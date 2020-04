Uravnoteževanje

Intervju Jožeta Možine z dr. Žigo Turkom

Žiga Turk in Jože Možina v oddaji Intervju

Na predvečer dneva upora proti okupatorju je Jože Možina v oddaji Intervju gostil dr. Žigo Turka, nekdanjega ministra Janševe vlade in njenega današnjega podpornika, ki sicer ne skriva svoje privrženosti stranki NSi. Presenetilo nas je, da ga je voditelj napovedal kot »enega najbolj avtonomnih intelektualcev«, podobno kot Ernest Petrič, ki je v predstavitvenem prispevku za Turka dejal, da »je neodvisen in ne služi nikomur«. Sami bi si posterboya neodvisnosti sicer predstavljali kot nekoga, ki ni član (vladnih) strank, vladnih posvetovalnih organov in za aktualnega premiera ne reče, da je »politik par excellence«.