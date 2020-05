Nova pošiljka filmov na spletu

Od 30. aprila do 6. maja je na voljo novih deset filmov

Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja (r. Dušan Moravec)

V Bazi slovenskih filmov je na voljo 10 filmov, med katerimi so celovečerni igrani film Komedija solz režiserja Marka Sosiča, biografski dokumentarno-igrani film Sočasja v režiji Mihe Vipotnika in celovečerni animirano-dokumentarni film Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja režiserja Dušana Moravca.

Komedija solz (2016) z bridkim humorjem postavlja zrcalo sodobni družbi, ki jo razjedajo sovraštvo, rasizem in ksenofobija. Denis Valič je o celovečerni igrani drami med drugim zapisal:"»In že s samim posrečenim izborom in karakterizacijo likov, prek katerih tako čudovito ujame oba obraza tega istrsko-primorskega okolja, na eni strani tistega, z grenkobo prežetega in vseskozi jeznega duha, ki živi v preteklosti in se čuti dolžnega, da je v večnem boju z do njega domnevno sovražno nastrojeno sedanjostjo, ter na drugi že prav ganljivo toplo in človeško dušo številnih ljudi iz tega okolja, Sosič pove več kot številne druge zgodbe na to temo."

Sočasja (2017) je biografski celovečerni dokumentarno-igrani film z izgubljenimi posnetki pokojnega pesnika Jureta Detele. V glavni vlogi je Andraž Polič, igralec in pesnik. Zgodba o izgubljenih dokumentarnih posnetkih v filmu je resnična. Po naključju najdeni posnetki, so hkrati tudi redka introspekcija v samo bistvo umetniškega ustvarjanja. Jure Detela na najdenih posnetkih govori proti vsiljivim metaforam, ki zožujejo pomen izrečenega. Govori o evokaciji vzvišenega, ki ne dopušča nikakršnih prenesenih pomenov.

Celovečerni dokumentarni film Pappenstory – štorija o slovenskem amaterskem gledališču SAG Trst (2017) je zgodba o SAG-u, ki jo je v filmskem jeziku režiral Martin Turk. Ni le zgodba o nekem gledališkem ansamblu in njegovi dobi, ampak tudi prikaz konflikta med politiko in umetnostjo. SAG je sestavljalo več mladih navdušencev, duša SAG-a pa so bili Sergej Verč, Boris Kobal, Ivan Verč in Bogomila Kravos.

Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja (2018) je celovečerni biografski animirano-dokumentarni film, ki nam skozi pripovedko Kurent prikaže vse bistvene sestavine Cankarjeve literature. Zgodbo o njegovem delu in življenju nam pripovedujejo poznavalci njegovega izjemnega opusa. Posebnost filma so tudi animirane sekvence, ki prikazujejo čas pred I. svetovno vojno in takoj po njej, ko se pisateljevo razburkano življenje tudi konča, njegova smrt pa še vedno ostaja nepojasnjena.

V sekciji kratkih filmov si lahko ogledate kratki igrani film Robutanje koruze (2009) scenarista in režiserja Martina Turka, ki se sprašuje, kaj se zgodi, če te lastnik koruze ujame pri robutanju? Sledi kratki dokumentarni film Samorastniške kronike (2017) režiserja Igorja Pedička. Film govori o Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem, ki je bila ustanovljena leta 1971 kot varuhinja zbirke likovnih del, ki vsako leto od 1968 nastajajo v organizaciji Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje.

V edicijah animiranih serij Pim in Pan (2010) režiserke Polone Sepe so dodane tri nove epizode, v katerih bodo mladi gledalci lahko spremljali zgodbe velikega mesta, kjer je med stolpnice iz železobetona stisnjena deželica, posejana s pisanim cvetjem, visokimi drevesi in zelenimi travniki.

V fantazijskem kratkem animiranem filmu Catican (2017) režiserk Asje Trost, Inês Sambas in Mery Gobec pa se vloge obrnejo, človeštvu zavladajo mačke in verska tiranija. Spremljamo poslednji dan nekega človeka in proces nadvlade.

