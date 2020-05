Izgubljena skladba zasedbe Oasis

Noel Gallagher je doma odkril izgubljeno skladbo z naslovom Don't Stop

Oasis

© Wikipedia.org

V času izolacije je Noel Gallagher odkril izgubljeno skladbo z naslovom Don't Stop, ki je nastala z nekdaj zelo priljubljeno zasedbo Oasis. Našel jo je doma na eni od neoznačenih zgoščenk v obliki demo posnetka. Pesem, ki ni bila nikoli posneta v studiu, je zazvenela le na tonski vaji pred koncertom v Hongkongu pred približno 15 leti, je Noel Gallagher zapisal na Twitterju.

Po sporu z bratom Liamom in razpadu skupine Oasis leta 2009, je Noel objavil tri albume s svojo novo skupino Noel Gallagher's High Flying Birds. Minuli mesec je izšel njihov EP Blue Moon Rising.

06sCT1WsZFw

Oboževalci Oasis še vedno upajo, da se bosta brata pobotala. Prejšnji mesec je Noel za britanski Vogue dejal, da je večkrat razmišljal o sodelovanju, vendar pa je očitno zamera do brata še vedno prevelika. O sodelovanju je po pisanju The Guardiana razmišljal tudi Liam, ki je predlagal skupni dobrodelni koncert za žrtve koronavirusa.

Skupino Oasis sta brata Gallagher ustanovila leta 1991 iz skupine Rain. Njhove največje uspešnice so Supersonic, Wonderwall, Lyla, All Around the World in Don't Look Back in Anger.

6hzrDeceEKc

Že s prvim albumom Definitely Maybe (1994) so prepričali glasbene kritike, a je kmalu zatem prišlo do spora med bratoma, zato je Noel zapustil skupino. Ko sta se brata začasno pobotala in so se Oasis ponovno združili, je izšel njihov znameniti album (What's The Story) Morning Glory.

-cJauX_q6wI

V naslednjih desetih letih so se Oasis z osmimi skladbami povzpeli na vrh britanske lestvice najboljših singlov. Prejeli so 15 nagrad britanske glasbene revije New Musical Express, pet britov in štiri evropske glasbene nagrade MTV.

Kljub uspehu pa so skupino ves čas spremljala nesoglasja, ki so vrhunec doživela v zaodrju koncerta v Parizu leta 2009, ko je Noel razbil Liamovo kitaro. Tedaj so Oasis zaključili svojo skupno pot.