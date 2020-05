Četrta sezona danske uspešnice Oblast na Netflixu

Netflixovi naročniki si jo bodo lahko ogledali v letu 2022

Oblast (Sidse Babett Knudsen in Birgitte Nyborg)

Danska politična drama Oblast bo zaživela še na Netflixu. Po pisanju britanskega BBC bo v novih osmih epizodah uspešnice izpred desetih let nastopila prvotna igralska zasedba. Netflixovi naročniki si jo bodo lahko ogledali v letu 2022, še letos pa bodo ponudili prve tri sezone serije, ki je bila na sporedu med letoma 2010 in 2013.

Danska Radiotelevizija DR in Netflix skupaj razvijata osem novih epizod, v četrti sezoni pa se vrača prvotna igralska zasedba. V novi seriji, ki jo bo podpisal avtor prvotne nanizanke Adam Price, bodo zaigrali Sidse Babett Knudsen, ki je igrala prvo dansko premierko Birgitte Nyborg in Birgitte Hjort Soerensen, ki je zaigrala v vlogi vodje politične kampanje Katrine Foensmark.

V središču novih epizod bosta znova Birgitte Nyborg, ki ima tokrat funkcijo zunanje ministrice ter Katrine Foensmark, ki se je medtem vrnila k svoji novinarski karieri in je zdaj urednica poročil na nacionalni televiziji.

Na Danskem bodo serijo prikazali še pred Netflixovo distribucijo. Pod njegovim okriljem sicer nastaja tudi nova izvirna serija z aktualnim naslovom Social Distancing, pri kateri vsi člani igralske zasedbe in tehnične ekipe ustvarjajo od doma. Izvršna producentka projekta je Jenji Kohan, ki se podpisuje pod eno prvih Netflixovih uspešnic Orange Is The New Black.