Najvišje priznanje za mladinsko literaturo pisateljici Jacqueline Woodson

Med nominiranci je bil tudi slovenski pisatelj in pesnik Peter Svetina

Jacqueline Woodson

Andersenovo nagrado (Hans Christian Andersen Award), najvišje mednarodno priznanje za mladinsko književnost, ki jo podeljuje mednarodna zveza za mladinsko književnost - IBBY, bo letos prejela ameriška pisateljica Jacqueline Woodson, Andersenovo nagrado za ilustracijo pa Albertine iz Švice. Dobitnika nagrade, ki jo podeljujo bienalno, bi morali razglasiti 30. marca na sejmu otroških knjig v Bologni, ki pa je bil odpovedan zaradi pandemije novega koronavirusa.

Poleg Woosonove so bili letos za nagrado nominirani še slovenski pisatelj in pesnik Peter Svetina, Maria Cristina Ramos iz Argentine, Bart Moeyaert iz Belgije, Marie-Aude Murail iz Francije in Farhad Hassanzadeh iz Irana. Med ilustratorji pa so bili za nagrado nominirani še Isabelle Arsenault iz Kanade, Seizo Tashima z Japonske, Sylvia Weve z Nizozemske, Iwona Chmielewska s Poljske in Elena Odriozola iz Španije.

Predsednica žirije Junko Yokota pravi, da sega plodovit pisateljski opus Jacqueline Woodson od slikanic do mladinskega leposlovja, za vsa njena dela pa so značilni liričen jezik in močni liki ter stalno prisoten občutek upanja. Leta 1990 je izšel njen knjižni prvenec Last Summer With Maizon, prva knjiga iz trilogije o prijateljstvu dveh deklet.

Doslej je napisala 33 knjig in 13 kratkih zgodb, v katerih opisuje različne tematike (rejništvo, medrasne odnose, zlorabo drog, program za zaščito prič). Leta 2016 je bila med finalisti za Andersenovo nagrado, leta 2018 je prejela spominsko nagrado Astrid Lindgren - ALMA.

Za ilustratorko Albertine pa je predsednica žirije povedala, da ustvarja knjige z več interpretativnimi nivoji ter risbami, narejenimi z neskončno natančnostjo, živahnimi in polnimi humorja. Skupaj s svojim možem, švicarskim pisateljem Germanom Zullom, je ustvarila več nagrajenih del, med njimi Marta et la bicyclette. Med njenimi pomembnejšimi knjigami pa so še La rumeur de Venise (2009), Les Oiseaux (2011) in Les Gratte-Ciel (2011). Leta 2018 je bila med finalisti za Andersenovo nagrado.

