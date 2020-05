TV napovednik od četrtka do nedelje

Kaj nas te dni čaka na malih zaslonih

Tokrat priporočamo dokumentarni portret Manolo: Kralj čevljev, dokumentarni film Sadar+Vuga XX, ki raziskuje dvajset let arhitekturne produkcije slovenskega biroja, ki sta ga leta 1996 v Ljubljani ustanovila arhitekta Jurij Sadar in Boštjan Vuga, film Veliki Lebowski, kultno komedijo bratov Coen, družbenokritično dramo s političnim pridihom Slava, ki predstavlja tragikomični portret skorumpirane Bolgarije, film Propad, ki v Hitlejevem bunkerju spremlja poslednje izdihljaje Tretjega rajha.

Propad (režija: Oliver Hirschbiegel)

Četrtek, 7. maj

Na CineStar TV 1 bodo ob 14.40 predvajali film Manolo: Kralj čevljev, portret Manola Blahnika, samooklicanega čevljarja, ki ga najvplivnejše osebe modnega sveta smatrajo za najboljšega proizvajalca čevljev 20. in 21. stoletja. Režija: Michael Roberts

_E0cjaqGx-g

Na HTV 1 bo ob 23.25 na ogled dokumentarni film Spoznajte menonite, ultrakonservativno krščansko skupnost v koloniji Little Belize v Južni Ameriki, ki zavrača sodobno družbo in ohranja način življenja iz 19. stoletja. Režija: Mélanie Van der Ende

Na HBO bo ob 23.40 na ogled prvi del dokumentarne serije Pogrešani in umorjeni otroci v Atlanti, ki ponuja vpogled v primere ugrabitev in umorov najmanj 30 temnopoltih otrok in mladostnikov v letih 1979–1981 v ameriškem mestu Atlanta – od začetnega izginotja in poznejšega odkritja dveh umorjenih najstnikov ter strahu, ki je zajel mesto, do sodnega pregona in končne obsodbe 23-letnega domačina Waynea Williamsa ter nenavadne naglice, s katero so oblasti uradno zaključile ta sodni primer. Režija: Maro Chermayeff

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 23.50 na ogled dokumentarni film Fahrenheit 9/11. Kaj se je skrivalo v ozadju terorističnega napada, ki je pretresel svet? In kako se je zatem razvijala ameriška politika in njen boj proti terorizmu? Kontroverzni Michael Moore tudi tokrat ne skriva svojega nezadovoljstva nad vodilnimi možmi v ZDA in razkrije osupljive podrobnosti, povezane s takratnim ameriškim predsednikom Georgeom W. Bushom in družino Bin Laden. Kakšne napake si je privoščila takratna ameriška administracija? Bi lahko teroristično katastrofo preprečili?

SZeLvaflLLc

Petek, 8. maj

Na HBO bo ob 20.00 na ogled sedmi del serije Ničničnič, ki spremlja pošiljko kokaina, ki iz Amerike potuje v Evropo. Kaže, da se za nadzor nad trgovino s kokainom potegujejo različne skupine zločincev.

Na TV Slovenija 1 bo ob 21.05 na ogled britanska dokumentarna oddaja Dan zmage: pričakovanje miru. Osmega maja 2020 zaznamujemo 75. obletnico konca druge svetovne vojne v Evropi. Dokumentarni film prinaša digitalizirane in obarvane originalne arhivske posnetke zadnjih sedmih dni vojne v Evropi, prav tako zadnje ure pred razglasitvijo in seveda samo objavo zmage nad nacizmom in fašizmom.

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.45 na ogled dokumentarni film Sadar+Vuga XX, ki raziskuje dvajset let arhitekturne produkcije slovenskega biroja, ki sta ga leta 1996 v Ljubljani ustanovila arhitekta Jurij Sadar in Boštjan Vuga. Film skozi preplet osebnih refleksij, pogovorov s slovenskimi in tujimi arhitekti, pregledovanja obsežnega arhiva ter beleženj njunih dosedanjih največjih izvedenih del dokumentira raznolike arhitekturne teme, s katerimi arhitekta stalno iščeta svež zanos na področju njunega delovanja.

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.50 v okviru cikla Kinoteka na ogled film Veliki Lebowski, kultna komedija o lenem "Modelu", ki ga zamenjajo za milijonarja … in mu uničijo preprogo. Režija: Joel in Ethan Coen

cd-go0oBF4Y

Sobota, 9. maj

Na HBO bodo ob 20.00 predvajali film Operacija Anthropoid, ki prikazuje atentat na Reinharda Heydricha, esesovskega generala, zadolženega za "dokončno rešitev židovskega vprašanja." Režija: Sean Ellis

blAKCJcXC5c

Na HTV 1 bodo ob 22.00 predvajali film Propad. Traudl Junge je mlada tajnica, ki v Hitlerjevem bunkerju spremlja poslednje izdihljaje Tretjega rajha in vse večje diktatorjevo mentalno nazadovanje. Med tem ko na površju divjajo siloviti boji, se prebivalci bunkerja vse bolj oddaljujejo od realnosti, krutost nacizma pa naposled zahteva svoj davek tudi med njimi. Režija: Oliver Hirschbiegel

2dzKgq4zl4E

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.20 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film Slava, družbenokritična drama s političnim pridihom in tragikomični portret skorumpirane Bolgarije. Režija: Kristina Grozeva, Petar Valčanov

sAC8WXijKEI

Nedelja, 10. maj

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.55 na ogled drugi del britanske dokumentarne oddaje Bollywood-največja filmska industrija na svetu, ki proda milijardo vstopnic za kino več in ustvari dvakrat toliko filmov kot hollywoodska.

Na TV Slovenija 1 bodo ob 22.20 predvajali dokumentarni film Nisem vaš zamorec. Priznani pisatelj in borec za pravice temnopoltih v Združenih državah Amerike James Baldwin je leta 1979 začel ponazarjati življenje v Ameriki prek zgodb Medgarja Eversa, Martina Luthra Kinga in Malcolma X – prek življenja treh umorjenih prijateljev. Rokopisa ni končal, na nastalih 30 straneh pa je režiser Raoul Peck zasnoval večkrat nagrajeni dokumentarni film Nisem vaš zamorec.

rNUYdgIyaPM