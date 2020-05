Kriza je čas za ambicioznost in odločnost!

Slovenija s strateškimi investicijami v kulturni sektor že zamuja

Kriza je čas za ambicioznost in odločnost! Naš odziv na izredno stanje in na posledice epidemije bo pokazal, kako trdno je naše jedro, kako solidarni smo, kako povezani kot skupnost, kako vizionarski kot država.

Epidemija nas je že in nas še bo prizadela – gospodarsko, družbeno in osebno. Na preizkušnji so vsi družbeni podsistemi. A hkrati je kriza priložnost, da se v prihodnost zavihtimo s premišljenimi in odločnimi potezami, tudi na področju kulture.

Številne evropske države, tudi naše sosede, po katerih se radi zgledujemo, so že napovedale poteze, ki jasno kažejo, da razumejo kulturo kot ključen gradnik sedanjosti in prihodnost. Avstrija, Italija, Nemčija, Francija, Velika Britanija, Švedska, Estonija, Češka, Norveška in druge države so za blažitev posledic epidemije že napovedale velike dodatne investicije v kulturo. Tako enotno umeščanje kulture v strategije soočanja s krizo ni naključje. Kultura pozitivno učinkuje na vse elemente sodobne družbe.

Ekonomsko gledano kultura beleži enega najvišjih multiplikativnih učinkov, saj se vloženi evro v kulturo večkratno pomnoži in se ta sredstva v gospodarstvo vračajo.

Vodilne evropske države prepoznavajo pomen kulture in namenjajo za njeno financiranje v času krize dodatna sredstva.

Kultura ima pozitivne psihosocialne efekte, česar ne potrjujejo zgolj številne raziskave, pač pa to jasno potrjuje trenutna situacija, ko si ne predstavljamo socialnega distanciranja brez neizmernega povečanja porabe kulturnih dobrin. Vsak dan krize Slovenci prosti čas preživljamo ob knjigah, filmih, glasbi in drugih umetnostih. Izredno povečanje obiska beležijo tudi v virtualnih muzejih, knjižnicah, knjigarnah in drugih spletnih vozliščih kulture. Kultura nam v teh trenutkih daje smisel.

Slovenija s strateškimi investicijami v kulturni sektor že zamuja. Proračun Ministrstva za kulturo je bil še v letu 2009 vreden 214 milijonov, zaradi zategovanja pasu pa je v času finančne krize izgubljal bistveno več od večine ostalih ministrstev in je tudi danes še daleč od ravni pred tedanjo krizo. Kljub temu da je inflacija med januarjem 2009 in začetkom leta 2020 kar 15,2 %, proračun Ministrstva tudi v letu 2020 še vedno ni presegel 200 milijonov. Tudi zato nas skrbijo nekatere napovedi, da se bo vlaganje v kulturo zmanjševalo. Je res možno, da razmišljamo v ravno nasprotni smeri od najnaprednejših evropskih držav?

Nujno je, da se zavemo, kaj je skupna vizija. Ponovno poudarjamo:

Investicije v kulturo so ekonomsko smiselne in upravičene, saj ima kultura enega največjih multiplikativnih učinkov.

H kulturi smo se zatekali med epidemijo in kultura nam lahko pomaga državo pognati v smer razvoja tudi po njenem koncu. Kultura dokazano krepi ustvarjalnost, ki jo bomo ob izzivih prihodnosti zagotovo potrebovali.

Ne zaostanimo! Poskrbimo za to, da bomo skupaj s kulturo ostali v družbi najboljših.

Krovne organizacije na področju kulture:

Društvo Asociacija

Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Društvo FPS - Filmski producenti Slovenije

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije

Društvo gledaliških režiserjev

Društvo napovedovalcev Slovenije

Društvo oblikovalcev Slovenije

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije

Društvo slovenskega animiranega filma

Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev

Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev

Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Društvo slovenskih literarnih kritikov

Društvo slovenskih režiserjev

Društvo za sodobni ples Slovenije

Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije

Društvu arhitektov Ljubljana

DSR Scenaristi

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

Gospodarsko interesno združenje koncertnih organizatorjev

Kolegij direktorijev pooblaščene mreže galerij

Kolegij direktorjev državnih muzejev

Kolegij direktorjev slovenskih gledališč

Lektorsko društvo Slovenije

Sindikat Glosa

Skupnost muzejev Slovenije

Slovenski center PEN

Slovensko muzikološko društvo

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo

SVIZ - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

UNIMA - Društvo slovenskih lutkovnih umetnikov

Ustanova lutkovnih ustvarjalcev

Združenje dramskih umetnikov Slovenije

Združenje filmskih snemalcev Slovenije

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije

Združenje slovenskih filmskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske

Združenje splošnih knjižnic

Združenju kulturnih domov in ustanov Slovenije

Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev

Zveza Glasbene mladine Slovenije

Zveza kulturnih društev Slovenije

Zveza slovenskih godb