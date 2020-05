Pomen nacionalne televizije v kriznih časih

Moč institucij

Prvomajski Dnevnik

Politični pritiski na nacionalko so v njej očitno prebudili borbenega duha, ki se je napovedal s prvo Tarčo o vladnih nakupih medicinske opreme ter okrepil z drugo, ki smo si jo lahko ogledali pretekli četrtek. V tej se je predsednik stranke SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek izkazal za človeka, ki ima težave z obvladovanjem jeze, in za agresivnega, neartikuliranega in primitivnega politika. Tovrstna politika ni le škodljiva za njegov resor in pogubna za njegovo stranko, pač pa pomeni nevarnost za celotno družbo, čemur smo bili priča tudi v Tarči, v kateri je nastopil dr. Rihard Knafelj. Počivalšek je zdravnika, strokovnjaka za predihavanje, nemudoma označil za strankarskega, ker naj bi se pred zadnjimi volitvami pogovarjal z Marjanom Šarcem. Ampak – če je vsak strokovnjak na svojem področju, ki s svojim znanjem skuša vplivati na politiko, že nemudoma diskreditiran in politično kontaminiran, kdo se bo potem sploh še spustil v ta poklic?