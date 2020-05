Novi slovenski filmi na spletu

V Bazi slovenskih filmov od 7. do 13. maja

Vsakdan ni vsak dan (r. Martin Turk)

V novi edicij akcije Vsi (filmi) doma si med drugim lahko ogledate tri celovečerne dokumentarne filme slovenskih režiserk: Peter vs. Harry v režiji Ide Weiss, Pisatelji in mesto režiserke Maje Weiss in Neskončni začetek v režiji Jasne Hribernik.

Peter vs. Harry (2018) je biografski celovečerni dokumentarni film nemško-slovenskega ustvarjalca, glasbenika, snemalca, scenarista in režiserja Petra Braatza. Braatz, ki je kot pevec skupine S.Y.P.H. vzniknil znotraj nemške pankerske scene poznih sedemdesetih in osemdesetih let, je predvsem dokumentarist, čigar dela so bila nemalokrat nerazumljena in zavračana; o njegovem delu in življenju pred kamero spregovorijo sodelavci in prijatelji, pa tudi družinski člani in somišljeniki.

1o27hf6cnS8

Pisatelji in mesto (2012) je biografski celovečerni dokumentarni film, v katerem nastopajo protagonist Drago Jančar, Zora A. Jurič, Andrej Brvar, Mitja Čander in drugi. Na pobudo Tomaža Pandurja, v izvedbi Ateljeja Japelj in Livije Pandur ter v sodelovanju s pisateljem, se v mestu Evropske prestolnice kulture zgodijo štirje literarni večeri in zasvetijo veliki osvetljeni napisi z imeni Jančarjevih del, ki spremenijo podobo mesta Maribor. Dokumentarni film, ki je nastal na pobudo Mitje Čandra, portretira Draga Jančarja na prizoriščih dogodkov in na posebnih prostorih v mestu, kjer pisatelj prvič spregovori o osebnih spominih in stvareh, ki so našli prostor v njegovih literarnih delih.

Neskončni začetek (2018) je celovečerni dokumentarni film, v katerem nam priznani slovenski bioenergetik in športni trener Marjan Ogorevc približa idejo naravnega bivanja in odpira vprašanja današnje družbe, ki je na preizkušnji. Delavnice samozdravljenja, vezi z zdravniki uradne medicine in uspehi pri delu z vrhunskimi športniki pričajo o tem, da je civilizacijske vzorce mogoče spremeniti.

292493050

Kakor krogla po Evropi (2015) režiserja Maura Toninija pa je celovečerni animirano-dokumentarni film o Antonu Ukmarju. Film v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, je posvečen življenju italijansko-slovenskega partizana in političnega delavca Antona Ukmarja. Dokumentarni film osvetljuje njegovo zanimivo življenjsko pustolovščino in se s filmskim raziskovanjem ozre skozi črno-belo sliko osrednjega lika v filmu, ki je bil v očeh nekaterih junak, v očeh drugih pa terorist.

V sekciji kratkih filmov so dodali dva kratka igrana filma. Na pogled (2013) režiserja Miha F. Kalana govori o prvem novembru, ko proti večeru sedemindvajsetletni Leon, pakira plezalno in alpinistično opremo za skriven solo vzpon v Julijskih Alpah. Vmes izve, da se je med solo vzponom na Langtang Lirung v Himalaji hudo ponesrečil njegov dober prijatelj Tomaž Humar. Leon je vidno prizadet, v njem se rodi močan dvom in strah glede načrtovanega projekta. V filmu igrajo Ula Furlan, Nina Ivanišin, Ivan Šušnjar, Aljaž Tepina in Matija Vastl.

Vsakdan ni vsak dan (2008) scenarista in režiserja Martina Turka, ki predstavlja trenutek v času, ko se usode posameznih ljudi prepletejo in kljub konfliktom, ki jih v nekem trenutku združijo, omogočijo rojstvo novega življenja. Film se je leta 2008 uvrstil na filmski festival v Cannes, v sekcijo "Quinzaine des Realisateurs", sledilo pa mu je še trideset najpomembnejših svetovnih festivalov.

zvngtx__RmM

V kratkem dokumentarnem glasbenem filmu Kuzle (2010) scenaristov in režiserjev Matjaža Mraka in Roberta Šabca pa spremljamo film o začetku osemdesetih in mestu Idrija, ki je takratni jugoslovanski pank sceni dalo vsaj dva močna benda, Kuzle in Šund. Film gledalcu ponuja več kot zgolj zgodbo o svojevrstnem pank bendu in se dotakne vprašanja bistvenih elementov panka kot takega, ki je prinesel svojstveno svežino na področju glasbe, hkrati pa ponuja tudi refleksijo družbeno-politične situacije in obstoječih vrednot.

151986532

V otroškem programu pa so na ogled tri epizode kratkih animiranih filmov Mačka Murija, in sicer Rojstni dan, Sprehod in Kosilo. Producent vseh je Invida. Za poslastico dodajajo še animirani glasbeni video spot z naslovom Mariana Abrunheiro ~ Maria - Gata (2014) režiserja Damirja Grbanovića.

_CvGD4suWHY

Aktualni spored in dostop do filmov je na voljo na tej povezavi >>