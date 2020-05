Cenovno dosegljivo stanovanje za vsakogar je pogoj za kakovostno življenje posameznika

Razstava študentov Fakultete za arhitekturo, ki je nastala v okviru pobud, s katerimi naslavljajo stanovanjsko problematiko

Razstava na Krakovskem nasipu

© Tadej Bolta

Na Krakovskem nasipu v Ljubljani si lahko do 20. maja ogledate razstavo študentov Fakultete za arhitekturo z naslovom Kako boste rešili svoj stanovanjski problem po zaključku študija?, ki je nastala v okviru pobud s katerimi naslavljajo vse bolj perečo problematiko. Razstava predstavlja odgovore študentov na vprašanje, ki so jim ga zastavili pri vajah iz predmeta Stanovanjske stavbe, spremljajo pa jih različni projekti na temo stanovanjske problematike, ki so nastali v okviru predmeta Projektiranje.

Stanovanje in zaposlitev sta po zaključku študija ključna problema mladega človeka, saj je stanovanj premalo, so draga in za mlade težko dosegljiva. Problem še poglabljajo pomanjkanje neprofitnih in tržnih najemnih stanovanj ter neurejene razmere na najemniškem trgu, zato se mladi danes odselijo od doma šele okoli tridesetega leta.

S stanovanjskimi problemi se soočajo tudi starejši ljudje, ki živijo v starih stanovanjih. Dve tretjini slovenskih stanovanj je starih več kot štirideset le, zato ne ustrezajo sodobnim standardom ter potrebam lastnikov. Probleme na stanovanjskem področju imajo tudi druge skupine ljudi, ki so odraz šibke stanovanjske politike od leta 1991 naprej.

"Zato mora stanovanjska politika postati več kot skrb za najšibkejše – postati mora osrednja razvojna politika naše države. Primerno in cenovno dosegljivo stanovanje za vsakogar je namreč pogoj za kakovostno življenje posameznika in uspešen razvoj družbe," so zapisali v predstavitvi projekta.