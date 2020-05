Konkretna umetnost

Na ogled so dela 24 avtorjev iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota

Konkretna umetnost iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota

V Galeriji Murska Sobota je od. 7. maja do 3. junija na ogled tematska razstava z naslovom Konkretna umetnost iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota. Razstavljena so dela številnih svetovnih umetnikov konkretne umetnosti kot so Helmut Bruch, Eugen Gomringer in André Volten. Posebna dragocenost pa so tudi tri majhna dela Ludwiga Wildinga, nemškega umetnika, ki je leta 1965 sodeloval na legendarni razstavi z naslovom The Responsive Eye v newyorškem Muzeju moderne umetnosti. Na ogled so še dela štirih domačih umetnikov: Iva Bošnjakovića, Wilhelma Heiligerja, Ignaca Medena in Franca Mesariča, ki so se v nekaterih segmentih svojih opusov ukvarjali tudi s problematiko konkretne umetnosti.

Konkretna umetnost je smer v likovni umetnosti, ki temelji na močnem poudarku na geometrizmu. Termin je leta 1924 vpeljal Theo van Doesburg, kateremu je konkretna umetnost predstavljala nasprotje abstraktni umetnosti. Konkretna umetnost ni figuralna umetnost, prav tako pa ni abstraktna umetnost, saj je pri njej odsoten kakršen koli pomen.

Theo van Doesburg je v svojem Manifestu o konkretni umetnosti iz leta 1930 zapisal, da ne obstaja nič bolj konkretnega od linije, barve in ploskve. Konkretna umetnost sledi čistim geometrijskim formam. Švicarski umetnik Max Bill, ki je leta 1944 organiziral prvo mednarodno razstavo konkretne umetnosti, pa je namen konkretne umetnosti videl v ustvarjanju vidnih in otipljivih form stvari, ki prej niso obstajale, in predstavitvi abstraktne misli v čutni in otipljivi formi.

Na tokratni razstavi se s svojimi slikami, grafikami, fotografijami in skulpturami predstavljajo: Hermann Bartels, Ivo Bošnjaković, Helmut Bruch, Andrzej Dluzniewski, Jo Einzweiler, Christian Froesch, Eugen Gomringer, Heinz Gruchot, Rupprecht Geiger, Ulf Hegewald, Wilhelm Heiliger, Josef Linschinger, Ignac Meden, Franc Mesarič, Ben Muthofer, Jo Niemayer, Pavel Rudolf, Jochen Scheithauer, Peter Staechelin, Anton Stankowski, André Volten, W. W. Twardzik, Ludwig Wilding in Martin Willing.

Eden izmed najpomembnejših muzejev konkretne umetnosti je Museum für Konkrete Kunst iz Ingolstadta. Leta 2012 so v Galeriji Murska Sobota gostili izbor del iz stalne zbirke ingolstadtskega muzeja, kjer so bila predstavljena dela Josefa Albersa, Maxa Billa, Richarda Paula Lhoseja, Bridget Rileya, Aleksandra Rodčenka, Victorja Vasarelyja in drugih.