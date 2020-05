Po osmih letih novi album Boba Dylana

Novico je pospremil z objavo še tretje skladbe z albuma z naslovom False Prophet

© YouTube

Ameriški glasbenik ter Pulitzerjev in Nobelov nagrajenec Bob Dylan je po osmih letih za 19. junij napovedal izid novega albuma z naslovom Rough and Rowdy Ways. Novico je pospremil z objavo še tretje skladbe z albuma False Prophet, ki sledi pesmima I Contain Multitudes in 17-minutni Murder Most Foul, ki velja za njegovo najdaljšo skladbo.

Novi studijski album z avtorskimi skladbami bo sledil trem albumov, na katerih so bile različne priredbe: Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) in trojnemu albumu Triplicate (2017). Njegov zadnji avtorski album je Tempest, ki je izšel leta 2012.

Za oboževalce je Dylan že izdal tri pesmi: Murder Most Foul, v kateri je spregovoril o atentatu na nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963, I Contain Multitudes, kjer Dylan svoj glas primerja z glasovi drugih zgodovinskih, filmskih, pesniških in glasbenih ikon, kot so Ana Frank, Indiana Jones, William Blake in The Rolling Stones in False Prophet, v kaateri se lirski subjekt poosebi z lažnim prerokom in napoveduje črno prihodnost.

3NbQkyvbw18

pgEP8teNXwY

2QPBpFAKTGo

Aprila bi moral Dylan nastopiti na Japonskem, a je turneja odpadla zaradi epidemije koronavirusa. V Londonu dražbena hiša Sotheby's ponuja njegov rokopis, za katerega upajo, da bodo iztržili med 12.000 in 15.000 funtov. Gre za list papirja, na katerem so s pisalnim strojem in deloma na roko zapisani verzi, ki jih je pisal za album Blonde on Blonde (1966).